21 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 20 октября
Лучший способ оставаться здоровым — своевременно проходить диспансеризацию
17:00 | 20 октября
Экономист: нельзя сравнивать цены на бензин на сетевых и частных заправках
16:30 | 20 октября
Общественник уверен, что дороги Саратова станут одними из лучших
15:30 | 20 октября
К 2030 году доля опорной сети автомобильных дорог, находящихся в нормативе, должна составить 85%
14:30 | 20 октября
Саратовские инвалиды войн отправили на передовую гуманитарную помощь
14:00 | 20 октября
В Саратовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 2 тысячи молодых сосен
13:08 | 20 октября
Велосипеды стали верными союзниками активного долголетия лысогорских старших
12:54 | 20 октября
Политолог объяснил мотивы провокаторов, выступающих против востребованной школы
12:30 | 20 октября
В Саратове пройдет форум «Экологический форсайт»
11:03 | 20 октября
Желающим заняться скандинавской ходьбой предлагают воспользоваться услугами проката в комплексных центрах соцобслуживания
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Политолог объяснил мотивы провокаторов, выступающих против востребованной школы

Общество
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой политических наук СГУ им. Н.Г. Чернышевского, доктор политических наук Александр Казаков оценил обстановку в регионе, как стабильную, отметив планомерное развитие Саратовской области. Вместе с тем политолог не обошел вниманием действия организованной группы провокаторов, пытающихся заработать политические очки любым возможным способом. Реальный пример – деструктивная кампания против строительства школы в Молодежном.



- В Саратовской области, несмотря на все вызовы, сохраняется положительная динамика развития. Заметно улучшается транспортная и дорожная инфраструктура, Правительство берет на себя социальные обязательства и успешно их выполняет, стабильно работает агропромышленный комплекс, идет планомерная работа в сфере улучшения качества образования.

В рамках масштабной программы модернизации сетей водоканала повысилось качество предоставления услуги для сотен тысяч саратовцев, благоустраиваются общественные территории, проводятся лесовосстановительные работы, улучшается материально-техническая база социальных учреждений и организаций здравоохранения, реализуется масса региональных проектов. Невооруженным взглядом видно, что власти области выстраивают работу в правильном направлении.

Правда стоит отметить, что в последние месяцы наблюдается тревожная тенденция активизации деструктивных сил, преследующих исключительно политические цели и умело манипулирующих общественным мнением. При этом провокаторы используют чувствительные для населения темы.

Особую обеспокоенность вызывает их нацеленность на дестабилизацию социальной сферы. В качестве яркого примера можно привести ситуацию вокруг строительства школы в микрорайоне Молодежный. Вместо того чтобы положительно оценить принципиальное решение властей, направленное на улучшение образовательной инфраструктуры для подрастающего поколения, провокаторы использовали ситуацию для разжигания конфликтов. В ход пошло распространение заведомо ложных сведений об уничтожении сквера «Территория детства», о незаконности строительства школы, проводились поборы с населения с целью нанять некого адвоката для защиты парка, подавались иски в суды. Но при этом цель всех этих действий в другом и она очевидна – дискредитация органов власти и формирование негативного общественного мнения.

При анализе их риторики становится ясно, что за демагогическими лозунгами скрываются вполне конкретные политические амбиции. Они стремятся подорвать доверие к действующей власти, по-максимуму создавая атмосферу хаоса и нестабильности, чтобы на этом фоне продвигать собственные интересы. Важно понимать, что действия этих групп не имеют ничего общего с конструктивной критикой или желанием улучшить жизнь людей, ведь за ширмой популистских лозунгов скрываются узкокорыстные интересы неких граждан с сомнительной репутацией, стремящихся к политическим дивидендам любой ценой.

Поэтому крайне важно сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и поддерживать конструктивный диалог между властью и обществом, - выразил мнение Александр Казаков.

Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведется строительство современного образовательного комплекса с бассейном и спортивным ядром. Новая школа имени Героев СВО будет вмещать 1100 учащихся, что позволит решить проблему с переполненностью в классах и обучением в две смены.