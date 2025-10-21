Велосипеды стали верными союзниками активного долголетия лысогорских старших

просмотров: 152

В Лысогорском районе получатели социальных услуг комплексного центра соцобслуживания населения активно пользуются услугами пункта проката «Активное долголетие».«Осенним днем нет ничего прекраснее велопрогулки», – считают лысогорские старшие.«Социальный пункт проката предоставляет пожилым людям возможность оставаться активными, здоровыми и полными энергии, а велосипед становится не просто средством передвижения, но и верным союзником активного долголетия», – рассказали сотрудники учреждения.Все желающие заняться спортом могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.