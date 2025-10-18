18 октября 2025 СУББОТА
16:37 | 18 октября
В Александровом Гае заложили Аллею дружбы
15:15 | 18 октября
Владельцам пострадавших квартир вручат жильё аналогичное утраченному
15:12 | 18 октября
Активисты уверены, что новая школа в Молодежном станет местом развития талантов, творчества и инноваций
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
В Александровом Гае заложили Аллею дружбы

В Александровом Гае заложили Аллею дружбы


В селе Александров Гай состоялся субботник в рамках месячника по благоустройству, объявленного по инициативе Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина. Мероприятие собрало активных и неравнодушных жителей, готовых внести вклад в улучшение окружающей среды.

Значительную поддержку акции оказал протоиерей Александр – настоятель соборного храма великомученицы Екатерины из города Новоузенска. Он предоставил специально выращенные саженцы дуба для озеленения территории села. Перед началом посадки в храме Казанской иконы Божией Матери был отслужен молебен, придавший событию особое духовное значение.

В Александровом Гае заложили Аллею дружбы

К участию в субботнике присоединились казаки хуторского казачьего общества, активисты движения «Первые», педагоги местных школ, сотрудники Центра социального обслуживания населения и другие жители. Совместными усилиями они высадили саженцы в подготовленные лунки на улице 20 лет Района, тем самым заложив новую зелёную зону – Аллею дружбы.

В Александровом Гае заложили Аллею дружбы

Инициатива стала ярким примером гражданской ответственности и сплочённости сообщества. Организаторы надеются, что новая аллея не только украсит село, но и станет местом, где будут крепнуть добрососедские отношения и формироваться бережное отношение к природе у подрастающего поколения.

В Александровом Гае заложили Аллею дружбы