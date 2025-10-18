В Александровом Гае заложили Аллею дружбы

просмотров: 203

В селе Александров Гай состоялся субботник в рамках месячника по благоустройству, объявленного по инициативе Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина. Мероприятие собрало активных и неравнодушных жителей, готовых внести вклад в улучшение окружающей среды.Значительную поддержку акции оказал протоиерей Александр – настоятель соборного храма великомученицы Екатерины из города Новоузенска. Он предоставил специально выращенные саженцы дуба для озеленения территории села. Перед началом посадки в храме Казанской иконы Божией Матери был отслужен молебен, придавший событию особое духовное значение.К участию в субботнике присоединились казаки хуторского казачьего общества, активисты движения «Первые», педагоги местных школ, сотрудники Центра социального обслуживания населения и другие жители. Совместными усилиями они высадили саженцы в подготовленные лунки на улице 20 лет Района, тем самым заложив новую зелёную зону – Аллею дружбы.Инициатива стала ярким примером гражданской ответственности и сплочённости сообщества. Организаторы надеются, что новая аллея не только украсит село, но и станет местом, где будут крепнуть добрососедские отношения и формироваться бережное отношение к природе у подрастающего поколения.