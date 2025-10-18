Владельцам пострадавших квартир вручат жильё аналогичное утраченному

просмотров: 121

По поручению губернатора Романа Бусаргина владельцам квартир пострадавшего подъезда дома №2 по ул.Блинова предоставляется жилье аналогичное утраченному.Сертификаты на приобретение квартир выдаются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйстваВ настоящее время на объекте продолжаются работы по демонтажу конструкций. С соблюдением всех требований безопасности этаж за этажом специалисты вручную убирают все, что создает нагрузку. С сохранением узлов крепления производится удаление поврежденных конструкций. При помощи башенного крана данные конструкции демонтируют для дальнейшей утилизации.«Выполнен демонтаж надподъездной части в полном объеме. Рабочими производится демонтаж поврежденных элементов. Все работы ведутся в соответствии с графиком»,- рассказал первый заместитель главы администрации города Саратова Максим Сиденко.