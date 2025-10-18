18 октября 2025 СУББОТА
16:37 | 18 октября
В Александровом Гае заложили Аллею дружбы
15:15 | 18 октября
Владельцам пострадавших квартир вручат жильё аналогичное утраченному
15:12 | 18 октября
Активисты уверены, что новая школа в Молодежном станет местом развития талантов, творчества и инноваций
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Владельцам пострадавших квартир вручат жильё аналогичное утраченному

По поручению губернатора Романа Бусаргина владельцам квартир пострадавшего подъезда дома №2 по ул.Блинова предоставляется жилье аналогичное утраченному.

Сертификаты на приобретение квартир выдаются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

В настоящее время на объекте продолжаются работы по демонтажу конструкций. С соблюдением всех требований безопасности этаж за этажом специалисты вручную убирают все, что создает нагрузку. С сохранением узлов крепления производится удаление поврежденных конструкций. При помощи башенного крана данные конструкции демонтируют для дальнейшей утилизации.

«Выполнен демонтаж надподъездной части в полном объеме. Рабочими производится демонтаж поврежденных элементов. Все работы ведутся в соответствии с графиком»,- рассказал первый заместитель главы администрации города Саратова Максим Сиденко.