18 октября 2025 СУББОТА
16:37 | 18 октября
В Александровом Гае заложили Аллею дружбы
15:15 | 18 октября
Владельцам пострадавших квартир вручат жильё аналогичное утраченному
15:12 | 18 октября
Активисты уверены, что новая школа в Молодежном станет местом развития талантов, творчества и инноваций
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
Активисты уверены, что новая школа в Молодежном станет местом развития талантов, творчества и инноваций

Активисты уверены, что новая школа в Молодежном станет местом развития талантов, творчества и инноваций

Начало строительных работ в сквере «Территория детства», где появится новая современная школа, вызывает чувство радости у горожан. В разных районах города – как в центре, так и в микрорайоне Молодежный, саратовцы приветствуют решение властей построить образовательное учреждение на 1100 учеников. Это позволит решить две старые и болезненные проблемы для Ленинского района – переполненность в классах и обучение в две смены.

«Проект новой школы обещает стать настоящим прорывом для микрорайона. Появится современная школа, где будут применяться передовые технологии в обучении, а дети сядут за парты в просторных и светлых классах», - поделился своими ожиданиями один из активистов.

Все неравнодушные граждане едины во мнении, что новое образовательное учреждение станет местом развития талантов, творчества и инноваций, а также центром притяжения для всего микрорайона. Ведь спортивное ядро, которое появится вместе со школой, будет доступно всем приверженцам здорового образа жизни.

Безусловно, старт реализации проекта – лишь начало долгого пути. И активисты уверены, что только совместными усилиями можно создать школу мечты, которая станет гордостью всего Ленинского района.

Напомним, в микрорайоне Молодежный Саратова началось долгожданное строительство современного образовательного комплекса. Такое решение принял губернатор Роман Бусаргин. Инициатива главы региона была поддержана местными жителями, собравшими более 25 тысяч подписей в пользу появления школы имени Героев СВО.