Активисты уверены, что новая школа в Молодежном станет местом развития талантов, творчества и инноваций

Начало строительных работ в сквере «Территория детства», где появится новая современная школа, вызывает чувство радости у горожан. В разных районах города – как в центре, так и в микрорайоне Молодежный, саратовцы приветствуют решение властей построить образовательное учреждение на 1100 учеников. Это позволит решить две старые и болезненные проблемы для Ленинского района – переполненность в классах и обучение в две смены.«Проект новой школы обещает стать настоящим прорывом для микрорайона. Появится современная школа, где будут применяться передовые технологии в обучении, а дети сядут за парты в просторных и светлых классах», - поделился своими ожиданиями один из активистов.Все неравнодушные граждане едины во мнении, что новое образовательное учреждение станет местом развития талантов, творчества и инноваций, а также центром притяжения для всего микрорайона. Ведь спортивное ядро, которое появится вместе со школой, будет доступно всем приверженцам здорового образа жизни.Безусловно, старт реализации проекта – лишь начало долгого пути. И активисты уверены, что только совместными усилиями можно создать школу мечты, которая станет гордостью всего Ленинского района.Напомним, в микрорайоне Молодежный Саратова началось долгожданное строительство современного образовательного комплекса. Такое решение принял губернатор Роман Бусаргин. Инициатива главы региона была поддержана местными жителями, собравшими более 25 тысяч подписей в пользу появления школы имени Героев СВО.