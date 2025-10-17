17 октября 2025 ПЯТНИЦА
17:36 | 17 октября
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту
17:30 | 17 октября
Врач Саратовской областной детской клинической больницы удостоен высокой награды
17:30 | 17 октября
17:05 | 17 октября
Для новой школы в Ленинском районе проведут отдельную ветку водопровода
16:30 | 17 октября
Саратов объединит боксеров со всей страны
15:10 | 17 октября
Многодетная семья из Саратова отмечена медалью ордена «Родительская слава»
14:00 | 17 октября
Саратовские педагоги осваивают современные технологии производства сельхозтехники в Санкт-Петербурге
13:00 | 17 октября
В новой модельной библиотеке ждут представителей династии Михалковых
12:10 | 17 октября
В Энгельсе открылись XIII региональные Покровские образовательные чтения
11:13 | 17 октября
Защитники школы в Молодежном просят Бастрыкина завести уголовные дела на провокаторов
Фонд Юрия Лужкова поздравляет победителей конкурса вопросов к Экономическому диктанту

Общество
Объявлены имена победителей конкурса "Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2025", который проводится накануне диктанта среди учащихся 9-11 классов и студентов высших учебных заведений, стимулируя интерес к экономике и развитию аналитических навыков.

Все заявки прошли экспертную оценку, и по итогам отбора в состав заданий Экономического диктанта-2025 включены четыре лучших вопроса.

Победителями 2025 года стали Помошникова Любовь Алексеевна, студентка Уральского государственного экономического университета; Бедрин Степан Евгеньевич, студент Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского; Говорова Екатерина Олеговна, студентка Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина. Присланные ими вопросы вошли в число заданий Всероссийского экономического диктанта-2025, который прошел 14 октября в регионах России, а также в Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии, Китае, Аргентине и др. странах.

"Конкурс на лучший вопрос помогает участникам осмыслить экономические знания в историческом и современном контексте, - отметила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. - Такие проекты позволяют студентам и молодым специалистам видеть, как экономика развивалась в разные эпохи и как эти закономерности отражаются на современной практике. Поздравляем победителей и желаем всем участникам продолжать изучение экономики, углублять понимание современных процессов и применять эти знания в своей профессиональной деятельности".

Награждение победителей конкурса состоится в рамках мероприятий Всероссийского экономического Собрания, посвященного 260-летию Вольного экономического общества России и профессиональному празднику "День экономиста".

Специальный приз от Фонда Юрия Лужкова будет вручен самому юному из победителей - Екатерине Говоровой за её исследовательский подход и историческую осведомлённость с вопросом: "В книге "Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и вообще для каждого человека, занимающегося каким-либо делом" (1881) Н. Е. Зегимель сформулировал "кодекс чести" российских предпринимателей XIX века. В наше время эти правила по-прежнему не потеряли своей актуальности. Какие из представленных правил НЕ входят в этот "кодекс чести"?" (Верные ответы - "Кто не рискует, тот не пьёт шампанского" и "Упавший духом гибнет раньше срока").

Экономический диктант проводится ежегодно Вольным экономическим обществом России при участии Фонда Юрия Лужков и ряда других партнеров, в т.ч. ведущих вузов страны. Главная цель Экономического диктанта - формирование интереса к экономической науке и актуальной экономической повестке, а также демонстрация практической ценности экономических знаний в повседневной жизни. Ежегодно по итогам диктанта составляется аналитический отчет о динамике экономической грамотности населения и разрабатываются рекомендации по её повышению.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России включено в обширный цикл программ и мероприятий, приуроченных к 90-летнему юбилею со дня рождения Юрия Михайловича, который будет отмечаться в 2026 году.

Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова