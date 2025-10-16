Жители Молодежного обратились к саратовцам, помогавшим отстоять строительство школы

просмотров: 95

Начало строительства нового современного образовательного учреждения в микрорайоне Молодежный стало долгожданным событием для всех местных жителей. Об этом сообщили активисты в телеграм-канале за развитие сквера «Территория детства» и строительство новой школы, выразившие слова благодарности всем, кто помог отстоять проект.Неравнодушные жители уверены, что современный образовательный комплекс вдохнет новую жизнь и в сквер «Территория детства», который сохранен и будет соседствовать с новой школой.«Все вместе мы смогли дать отпор провокаторам и сомнительным личностям, которые пытались лишить наших детей современных образовательных возможностей. Спасибо органам власти, которые, несмотря на многочисленные провокации, откровенный шантаж и большое количество неприкрытой лжи, отстояли это важнейшее решение для нашего микрорайона. Справедливость и правда всегда побеждает», - выразили уверенность горожане, отметившие, что не позволят никому сорвать строительство школы.Напомним, решение о строительстве современной школы на 1100 мест в микрорайоне Молодежный было принято губернатором Романом Бусаргиным. Новое образовательное учреждение имени Героев СВО позволит решить проблему переполненности в классах и обучения в две смены.