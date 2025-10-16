16 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 16 октября
Рентгенологическая служба медсанчасти ЗАТО Светлый оснащена современным диагностическим оборудованием
17:30 | 16 октября
В Саратовской области провели массовый выпуск молоди сазана
16:30 | 16 октября
Новый образовательный центр в микрорайоне Молодежный станет «школой полного дня»
15:35 | 16 октября
Опубликованы номера горячих линий в районах по вопросам отопления
15:30 | 16 октября
В Саратовской области в этом году на лекарства для льготников выделено почти на 70% больше средств
14:37 | 16 октября
Жители Молодежного обратились к саратовцам, помогавшим отстоять строительство школы
14:36 | 16 октября
Администрация Энгельсского района инициировала в суде снос 8 самовольных построек в городе
14:25 | 16 октября
Дворец единоборств в Саратове построят с учетом предложений спортсменов
12:37 | 16 октября
Экономический диктант-2025: Фонд Юрия Лужкова остается ключевым партнёром проекта
12:35 | 16 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Общество
Начало строительства нового современного образовательного учреждения в микрорайоне Молодежный стало долгожданным событием для всех местных жителей. Об этом сообщили активисты в телеграм-канале за развитие сквера «Территория детства» и строительство новой школы, выразившие слова благодарности всем, кто помог отстоять проект.

Неравнодушные жители уверены, что современный образовательный комплекс вдохнет новую жизнь и в сквер «Территория детства», который сохранен и будет соседствовать с новой школой.

«Все вместе мы смогли дать отпор провокаторам и сомнительным личностям, которые пытались лишить наших детей современных образовательных возможностей. Спасибо органам власти, которые, несмотря на многочисленные провокации, откровенный шантаж и большое количество неприкрытой лжи, отстояли это важнейшее решение для нашего микрорайона. Справедливость и правда всегда побеждает», - выразили уверенность горожане, отметившие, что не позволят никому сорвать строительство школы.

Напомним, решение о строительстве современной школы на 1100 мест в микрорайоне Молодежный было принято губернатором Романом Бусаргиным. Новое образовательное учреждение имени Героев СВО позволит решить проблему переполненности в классах и обучения в две смены.