Экономический диктант-2025: Фонд Юрия Лужкова остается ключевым партнёром проекта

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая девятой всероссийской образовательной акции «Экономический диктант». Организатором мероприятия выступило Вольное экономическое общество России при участии Фонда Юрия Лужкова, Российского исторического общества, представителей региональных администраций и ведущих вузов страны.В мероприятии приняли участие ведущие учёные и эксперты, государственные деятели, представители оргкомитета Экономического диктанта и партнёрских организаций.Президент ВЭО России, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов напомнил, что цель акции остаётся неизменной — повышение уровня экономической грамотности населения и развитие просветительской деятельности, которые с XVIII века являются традиционной миссией Вольного экономического общества. По его словам, диктант выполняет не только образовательную, но и аналитическую функцию, предоставляя данные о динамике экономических знаний в регионах, которые помогут корректировать образовательные программы.Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, подчеркнул, что Экономический диктант объединяет студентов, преподавателей и профессиональных экономистов, формируя экспертное сообщество, заинтересованное в анализе и понимании современных экономических процессов. Междисциплинарный характер вопросов, включающих экономику, географию, историю, право и социальные аспекты, подчеркивают важность практического освоения этих знаний для формирования способности влиять на экономические решения на разных уровнях — от личного бюджета до управления предприятиями и государственными структурами.Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, член Правления ВЭО России Екатерина Харченко отметила, что Экономический диктант выполняет одновременно образовательную, профориентационную и воспитательную миссии. По её словам, проект помогает молодёжи осознанно выбирать профессию, способствует формированию междисциплинарных компетенций и подготовке кадров для экономики, органов власти и бизнеса.В заключение Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова, заверил собравшихся в том, что Экономический диктант неизменно встречает всестороннюю поддержку Фонда, так как Юрий Михайлович считал экономическую науку важнейшим залогом благополучия страны и требовал от управленцев высокого уровня экономической грамотности. «Отсутствие интереса к развитию науки, особенно прикладной, лишает страну перспектив», — напомнил он слова Юрия Лужкова. Именно по этой причине Фонд продолжает сохранять и развивать научное наследие Юрия Михайловича, уделяя внимание практическому применению знаний. Фонд поддерживает образовательные и исследовательские проекты, стипендии и премии для студентов и школьников, поощряя интерес к экономике, инженерии, научно-техническому творчеству и городскому хозяйству.С 14 октября во всех регионах России, а также за её пределами — в Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии, Китае и Аргентине — проходит Всероссийский экономический диктант. Проверить уровень своей экономической грамотности могут все желающие: как в онлайн-формате на официальном сайте проекта, так и на очных площадках акции, число которых в этом году достигло 1422.С момента своего запуска в 2017 году Экономический диктант значительно расширил географию и увеличил число участников более чем в 6 раз. В этом году диктант вновь объединит школьников, студентов, преподавателей, представителей бизнеса, экспертного сообщества и органов власти. Организаторы ожидают, что в 2026 году в акции примут участие более полумиллиона человек.Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова и ВЭО России продолжает многолетнюю традицию взаимодействия Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны, направленную на поиск и внедрение эффективных принципов экономического развития. Совместные образовательные инициативы Фонда и ВЭО России входят в цикл мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Ю. М. Лужкова, которое будет отмечаться в 2026 году.