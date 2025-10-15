Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца

просмотров: 186

Общественный совет при министерстве образования Саратовской области, учреждая данную награду, в первую очередь планировал таким образом поощрить за активную работу в сферах благотворительности, милосердия и других социально значимых инициатив, направленных на поддержку нуждающихся. Помимо этого, выяснилось, что у жителей области существует запрос на значимые персоналии-образы, которые бы давали обществу нравственные ориентиры.Каким должен быть самый известный народный представитель Саратовской области, обладая знаком «Доброму сердцем»?Добрым, порядочным, благородным и милосердным – убеждено 74% саратовцев. Остальные участники добавили - искренность (11 %), эмпатию (8%), иметь внутреннюю силу и излучать свет (7 %) и, конечно, быть неравнодушным.Жители Саратовского региона выбирали личностей из современников – среди них врачи, учителя, спасатели и представители других профессий.На вопрос «Кто, по-Вашему, обладает самым добрым сердцем из известных личностей в области?», 77% процентов жителей Саратовского региона отдали свое предпочтение Жанне Андриевской. Причем это связано еще с тем, что жители называли ее образцом благочестия, а дети - сказочной царевной области.Что такое доброе сердце и почему именно Жанна Андриевская?Доброе сердце – это способность к сочувствию и эмпатии. Это умение поставить себя на место другого человека, почувствовать его боль, радость, страх или надежду.Доброе сердце проявляется в желании творить. Те, кто почувствовал теплоту души Жанны, говорят о ней: «У Жанны Андриевской – очень доброе сердце, она дарит тепло и поддержку бескорыстно всем жителям нашего региона».Доброе сердце – это открытость и принятие. «У Жанны Викторовны высокий уровень красоты, душевности и искренности сердца, она видит в людях ценность и уникальность. Доброе сердце стремится понять. Она именно такая!».Вручали награду Жанне Андриевской под песню «Белая лебедь сударушка, свет Руси», которую исполнил хор русской песни Дворца культуры «Россия» Саратовской области.При выборе победителя саратовцы вспоминали также примеры известных мировых персон - Анжелину Джоли, Одри Хепбёрн, но чаще всего они вспоминали Леди Диану, которая в 20 веке получила народный титул "Королева людских сердец" - за её открытость и доступность к простым гражданам, несмотря на свое аристократичное происхождение.Очевидно, Жанна Андриевская подходит под знак «Доброму сердцем», потому что ее обожают жители за щедрость души, за лучезарную улыбку.Андриевская обладает духовно-нравственным стержнем – источником ее стойкости и мужества. Жанна Андриевская излучает свет, который она щедро дарит окружающим. Соприкасаясь с добротой, мы сами становимся добрее.Наша редакция поздравляет Жанну Андриевскую за награду - общественный почетный знак«Доброму сердцем».Доброе сердце - это не врожденный дар, который либо есть, либо нет. Это выбор, который мы делаем каждый день.Присуждение награды «Доброму сердцем» Жанне Андриевской - это наглядный выбор всех жителей Саратовской области.