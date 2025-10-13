Во время субботника в сквере «Территория детства» высадили 20 молодых клёнов

просмотров: 64

Уборку общественного пространства организовали активисты Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Своей акцией активисты решили поддержать долгожданные позитивные изменения в жизни района: напомним, на прошлой неделе было выдано разрешение на строительство здесь новой школы на 1100 мест с бассейном и большим спортивным ядром, которое будет доступно всем жителям. По предложению общественности школа будет носить имя Героев специальной военной операции.«Мы собрались здесь, чтобы внести свой вклад в благоустройство одного из любимых мест отдыха горожан и на деле показать свою поддержку развитию этой важной для всего микрорайона территории», - рассказывает Мария Габова, заместитель руководителя реготделения «Молодой Гвардии Единой России».Во время субботника участники убрали опавшую листву и мусор. А завершилась уборка сквера очень символично - молодые люди высадили 20 остролистных клёнов.«Ребята с удовольствием откликнулись и приняли участие в субботнике, – отметил руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Драгунов. – Многие из них живут здесь, в Ленинском районе. Сейчас, когда принято важное решение и школа строится, уверен, что наконец-то будет решена многолетняя проблема второй смены и у тысяч детей появятся самые современные условия для учебы и развития».