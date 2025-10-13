На масштабной стройке школы в Ленинском районе по просьбе жителей провели молебен

просмотров: 75

На строительной площадке по просьбе местных жителей был проведён молебен.— Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий благословил меня совершить этот молебен именно по просьбе родителей, которые хотят, чтобы здесь, на этом месте, была построена школа в честь героев Отечества. А благословение мы всегда исполняем, и поэтому сегодня совершили молебен о ниспослании Святого Духа на всякое благое дело. Это дело — благое, тем более теперь оно ещё и освящено, - сообщил иерей Игорь Емельяненко, настоятель Архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».Напомним, школа имени Героев СВО строится на заброшенной части сквера рядом с центром детского творчества. Этот участок, прежде используемый владельцами собак, был выбран как единственно подходящий для учебного заведения. За проект уже подписались более 25 000 жителей, ведь новая школа не только решит проблему двухсменного обучения, но и сохранит память о героях.Строительство включает не только школу, но и комплекс объектов: бассейн, спортивную площадку, амфитеатр, аллею героев, а также улучшение существующего центра детского творчества и сквера. Всё будет выполнено в единой концепции, ориентированной на всех жителей Ленинского района.На строительстве ведётся общественный контроль: родители и педагоги 75-й гимназии активно участвуют в процессе. Сейчас завершается работа по разработке котлована и обустройству подпорных стен. Также проложены временные коммуникации и начата закладка фундамента школы.Историческую часть парка также планируется развивать: осенью здесь высадят 200 деревьев и кустарников, включая ивы, клёны и барбарисы, чтобы озеленить территорию.— На сегодняшний момент все разрешения, которые необходимы для строительства этой школы, получены. Получено положительное заключение экспертизы. На данный момент ничто не мешает строителям работать — все проектные решения выданы. Мы ждём эту школу, её ждут тысячи людей, которые здесь проживают. Поэтому сейчас очень важно максимально организовать работы, - отметил губернатор Роман Бусаргин.