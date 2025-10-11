11 октября 2025 СУББОТА
Новости
16:33 | 11 октября
Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр
16:54 | 10 октября
Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии
16:00 | 10 октября
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»
15:54 | 10 октября
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО
15:30 | 10 октября
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область
14:00 | 10 октября
Феномен SHAMAN — тема нового фильма Юлии Лановой в проекте «Почему так?»
13:30 | 10 октября
8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
13:00 | 10 октября
В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление
12:30 | 10 октября
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно
12:00 | 10 октября
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр

Общество
Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр


В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений области прошел Совет атаманов Окружного казачьего общества. Мероприятие было проведено в рамках реализации на территории области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.

Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр

Основной темой заседания стало внесение казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. С докладом по этому вопросу выступил Атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов.


Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр

«На сегодняшний день из 22 казачьих обществ области в Государственный реестр внесено только семь. Поэтому перед атаманами казачьих обществ поставлена задача совместно с органами местного самоуправления усилить работу по сбору и оформлению необходимых документов для завершения этого процесса в соответствии с требованиями российского законодательства», - отметил Андрей Фетисов.

Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр

Завершить работы по включению казачьих обществ в Государственный реестр необходимо до марта 2026 года. Не вошедшие в реестр казачьи общества должны быть реорганизованы в другие организационно-правовые формы общественных организаций либо ликвидированы в судебном порядке.

Андрей Фетисов обратил внимание атаманов, что все реестровые казачьи общества области имеют возможность принять участие в региональном конкурсе на выделение бюджетной субсидии для возмещения финансовых затрат по несению казаками службы в сфере охраны общественного порядка.

Атаманы в рамках заседания также подвели итоги работы в третьем квартале текущего года, определили состав делегатов для участия в предстоящем Большом Войсковом Круге,  обсудили вопросы участия казаков в специальной военной операции и сбора гуманитарной помощи жителям новых регионов России.

Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр

Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр

Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр

Наиболее активные члены казачьих обществ были отмечены Благодарственными письмами Губернатора области и Благодарностями атамана Окружного казачьего общества области.