Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр

В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений области прошел Совет атаманов Окружного казачьего общества. Мероприятие было проведено в рамках реализации на территории области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.Основной темой заседания стало внесение казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. С докладом по этому вопросу выступил Атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов.«На сегодняшний день из 22 казачьих обществ области в Государственный реестр внесено только семь. Поэтому перед атаманами казачьих обществ поставлена задача совместно с органами местного самоуправления усилить работу по сбору и оформлению необходимых документов для завершения этого процесса в соответствии с требованиями российского законодательства», - отметил Андрей Фетисов.Завершить работы по включению казачьих обществ в Государственный реестр необходимо до марта 2026 года. Не вошедшие в реестр казачьи общества должны быть реорганизованы в другие организационно-правовые формы общественных организаций либо ликвидированы в судебном порядке.Андрей Фетисов обратил внимание атаманов, что все реестровые казачьи общества области имеют возможность принять участие в региональном конкурсе на выделение бюджетной субсидии для возмещения финансовых затрат по несению казаками службы в сфере охраны общественного порядка.Атаманы в рамках заседания также подвели итоги работы в третьем квартале текущего года, определили состав делегатов для участия в предстоящем Большом Войсковом Круге, обсудили вопросы участия казаков в специальной военной операции и сбора гуманитарной помощи жителям новых регионов России.Наиболее активные члены казачьих обществ были отмечены Благодарственными письмами Губернатора области и Благодарностями атамана Окружного казачьего общества области.