Феномен SHAMAN — тема нового фильма Юлии Лановой в проекте «Почему так?»

В конце осени 2025 года должен увидеть свет документальный фильм «Эффект Шамана», созданный в рамках социально-журналистского проекта Юлии Лановой «Почему так?». В картине эксперты исследуют, как творчество одного артиста может стать индикатором общественных процессов.Фигура SHAMAN (Ярослава Дронова) за последние годы стала одним из самых обсуждаемых культурных феноменов России. Певец собирает стадионы, но при этом его песни и поведение артиста вызывают диаметрально противоположные эмоции — от искреннего восторга до раздражения и критики. Именно этот контраст восприятия стал отправной точкой нового фильма.Как отмечает Юлия Лановая, основатель проекта «Почему так?», привлекает интерес не столько личность артиста, сколько общественная реакция на его образ и творчество. Она назвала SHAMAN культурным зеркалом, отражающим надежды, тревоги и способы самоопределения многих людей.Фильм построен на авторской методологии журналиста Юлии Лановой — системе «пар экспертных взглядов», где специалисты из разных сфер вступают в предметный диалог, а не спор. Музыковеды и социологи, психологи и политологи, культурологи и медиаэксперты анализируют явление с разных сторон. Такой формат позволяет увидеть глубинные механизмы восприятия, которые формируют общественные настроения и символы времени.Проект «Почему так?», созданный в 2024 году, развивает социальную журналистику нового типа. От практической помощи людям он движется к исследованию причинно-следственных связей, влияющих на общество в целом. Миссия проекта — формирование «библиотеки опыта», где каждая история становится частью большого разговора о человеке, культуре и времени. Длинный формат документальных фильмов позволяет не просто зафиксировать факты, а глубоко осмыслить то, что обычно остаётся за пределами новостной повестки.