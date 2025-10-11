11 октября 2025 СУББОТА
16:33 | 11 октября
Совет атаманов обсудил вопросы внесения казачьих обществ в Государственный реестр
16:54 | 10 октября
Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии
16:00 | 10 октября
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»
15:54 | 10 октября
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО
15:30 | 10 октября
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область
14:00 | 10 октября
Феномен SHAMAN — тема нового фильма Юлии Лановой в проекте «Почему так?»
13:30 | 10 октября
8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
13:00 | 10 октября
В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление
12:30 | 10 октября
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно
12:00 | 10 октября
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В конце осени 2025 года должен увидеть свет документальный фильм «Эффект Шамана», созданный в рамках социально-журналистского проекта Юлии Лановой «Почему так?». В картине эксперты исследуют, как творчество одного артиста может стать индикатором общественных процессов.

Фигура SHAMAN (Ярослава Дронова) за последние годы стала одним из самых обсуждаемых культурных феноменов России. Певец собирает стадионы, но при этом его песни и поведение артиста вызывают диаметрально противоположные эмоции — от искреннего восторга до раздражения и критики. Именно этот контраст восприятия стал отправной точкой нового фильма.

Как отмечает Юлия Лановая, основатель проекта «Почему так?», привлекает интерес не столько личность артиста, сколько общественная реакция на его образ и творчество. Она назвала SHAMAN культурным зеркалом, отражающим надежды, тревоги и способы самоопределения многих людей.

Фильм построен на авторской методологии журналиста Юлии Лановой — системе «пар экспертных взглядов», где специалисты из разных сфер вступают в предметный диалог, а не спор. Музыковеды и социологи, психологи и политологи, культурологи и медиаэксперты анализируют явление с разных сторон. Такой формат позволяет увидеть глубинные механизмы восприятия, которые формируют общественные настроения и символы времени.

Проект «Почему так?», созданный в 2024 году, развивает социальную журналистику нового типа. От практической помощи людям он движется к исследованию причинно-следственных связей, влияющих на общество в целом. Миссия проекта — формирование «библиотеки опыта», где каждая история становится частью большого разговора о человеке, культуре и времени. Длинный формат документальных фильмов позволяет не просто зафиксировать факты, а глубоко осмыслить то, что обычно остаётся за пределами новостной повестки.