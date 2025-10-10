Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО

просмотров: 71

13 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная девятому Всероссийскому экономическому диктанту, организованному Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов и администраций субъектов РФ, а также информационного агентства ТАСС, «Российской газеты» и издательского дома «Экономическая газета».В пресс-конференции примут участие ведущие учёные и эксперты, государственные деятели, руководители оргкомитета Экономического диктанта, руководители организаций-партнеров акции. Фонд Юрия Лужкова будет представлять его директор Геннадий Теребков.Уже на следующий день, 14 октября, Всероссийский экономический диктант напишут во всех регионах России, а также в других странах — Белоруссии, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии, Китае и Аргентине. Проверить свою экономическую грамотность смогут все желающие непосредственно на площадках акции и в онлайн-формате на сайте Экономического диктанта.Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В 2024 году в акции приняли участие 392 456 человек. В этом году вновь среди участников акции будут не только учащиеся школ и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.Итоги акции будут презентованы 11 ноября в Государственном Кремлевском Дворце на Всероссийском экономическом собрании, посвященном 260-летию ВЭО России и профессиональному празднику «День экономиста». Фонд Юрия Лужкова традиционно наградит самого юного победителя конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2025», который проводится ежегодно.«Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности», — пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. «Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно значимых программ, которые продолжают многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.