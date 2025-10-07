7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
17:00 | 07 октября
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
16:00 | 07 октября
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
15:10 | 07 октября
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
14:38 | 07 октября
Поддержана идея создания Всероссийского союза защитников животных
14:30 | 07 октября
Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю
13:14 | 07 октября
Суд в очередной раз подтвердил законность строительства школы в Молодежном
12:30 | 07 октября
В Энгельсе завершил работу молодежный форум «КЕДР»
12:21 | 07 октября
Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном
Общество
3 октября председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Елена Склярова приняла участие в Первом съезде защитников животных, который собрал более 400 участников из 58 регионов страны.

На Всероссийском съезде защитников животных представили единую федеральную концепцию по формированию в обществе ответственного отношения к животным. В мероприятии приняли участие эксперты, ученые, волонтеры, представители органов власти и благотворительных фондов.

Открыла пленарное заседание председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты России Елена Шаройкина, зачитав приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. В своем обращении Президент подчеркнул важность заботы о животных как показателя культуры и духовного развития общества: «Отрадно, что в нашей стране все больше людей искренне заботятся о своих домашних питомцах и зверях, обитающих в дикой природе. Проявляя милосердие, они делают окружающий мир лучше».

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев сообщил о подготовке Концепции ответственного отношения к животным, которая будет разработана совместно с Общественной палатой и федеральными властями.

Светлана Лукаш, заместитель начальника Экспертного управления Президента России, отметила, что по инициативе Владимира Путина был принят закон «Об ответственном обращении с животными». Она подчеркнула, что правительство России выстраивает системную работу в сфере гуманного обращения с животными.

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Сергей Белянский рассказал о планах Минприроды по совершенствованию законодательства в данной области, включая регулирование деятельности заводчиков и введение учета и маркировки животных.

Советник руководителя Федеральной службы по фитосанитарному и ветеринарному надзору Елена Цветкова представила государственную информационную систему «Харриот», которая будет включать данные о домашних животных, а также о сельскохозяйственных.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев акцентировал внимание на необходимости четкости и прозрачности законодательства, регулирующего обращение с животными.

Участники съезда подчеркнули, что для баланса интересов в сфере обращения с животными требуется системная госполитика, основанная на научных знаниях: с одной стороны, учитывать биологические и экологические особенности разных видов, а с другой — использовать достижения экономики и управления.

Елена Склярова отметила важность секции, посвященной защите животных и то, что съезд стал важным шагом к формированию культуры гуманного обращения с животными в России и укреплению сотрудничества между различными заинтересованными сторонами.

Делегаты съезда поддержали: концепцию формирования ответственного отношения к животным в России, идею создания Всероссийского союза защитников животных, учреждение международной премии в области защиты животных имени Татьяны Горичевой. По итогам съезда будет подготовлена резолюция, которая будет направлена в адрес всех профильных органов законодательной и исполнительной власти.