Поддержана идея создания Всероссийского союза защитников животных

На Всероссийском съезде защитников животных представили единую федеральную концепцию по формированию в обществе ответственного отношения к животным. В мероприятии приняли участие эксперты, ученые, волонтеры, представители органов власти и благотворительных фондов.Открыла пленарное заседание председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты России Елена Шаройкина, зачитав приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. В своем обращении Президент подчеркнул важность заботы о животных как показателя культуры и духовного развития общества: «Отрадно, что в нашей стране все больше людей искренне заботятся о своих домашних питомцах и зверях, обитающих в дикой природе. Проявляя милосердие, они делают окружающий мир лучше».Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев сообщил о подготовке Концепции ответственного отношения к животным, которая будет разработана совместно с Общественной палатой и федеральными властями.Светлана Лукаш, заместитель начальника Экспертного управления Президента России, отметила, что по инициативе Владимира Путина был принят закон «Об ответственном обращении с животными». Она подчеркнула, что правительство России выстраивает системную работу в сфере гуманного обращения с животными.Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Сергей Белянский рассказал о планах Минприроды по совершенствованию законодательства в данной области, включая регулирование деятельности заводчиков и введение учета и маркировки животных.Советник руководителя Федеральной службы по фитосанитарному и ветеринарному надзору Елена Цветкова представила государственную информационную систему «Харриот», которая будет включать данные о домашних животных, а также о сельскохозяйственных.Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев акцентировал внимание на необходимости четкости и прозрачности законодательства, регулирующего обращение с животными.Участники съезда подчеркнули, что для баланса интересов в сфере обращения с животными требуется системная госполитика, основанная на научных знаниях: с одной стороны, учитывать биологические и экологические особенности разных видов, а с другой — использовать достижения экономики и управления.Елена Склярова отметила важность секции, посвященной защите животных и то, что съезд стал важным шагом к формированию культуры гуманного обращения с животными в России и укреплению сотрудничества между различными заинтересованными сторонами.Делегаты съезда поддержали: концепцию формирования ответственного отношения к животным в России, идею создания Всероссийского союза защитников животных, учреждение международной премии в области защиты животных имени Татьяны Горичевой. По итогам съезда будет подготовлена резолюция, которая будет направлена в адрес всех профильных органов законодательной и исполнительной власти.