Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы

Жители поселка Молодежный в Саратове требуют ускорить начало строительства новой школы. Сегодня активисты вновь провели акцию возле здания правительства области, сквера "Территория детства" и в центре города, держа в руках плакаты с лозунгами «Дайте детям школу!» и «Школе – быть!».Инициатива возведения новой школы получила широкую поддержку среди жителей, собрав около 30 тысяч подписей. Проект предусматривает создание образовательного учреждения на 1100 учащихся, оснащенного плавательным бассейном и современным спорткомплексом. Реализация проекта значительно улучшит ситуацию с нехваткой школьных мест в районе.Глава региона Роман Бусаргин подтвердил, что строительство школы начнется в ближайшее время, и в настоящий момент ведутся подготовительные мероприятия на строительной площадке.Стоит отметить, что ранее судом было принято положительное решение относительно правомерности начального этапа строительных работ. Местные жители рассчитывают, что новая школа станет значимым вкладом в развитие инфраструктуры поселка Молодежный.