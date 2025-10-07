Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
К 270-летию Московского государственного университета стартовал проект «Прогулки по Университету» - цифровой памятник, посвящённый истории и современной жизни главного вуза страны. Его центральная часть - сайт https://mguprogulki.ru/, на котором собраны описания зданий и пространств кампуса, редкие фотографии, архивные материалы и воспоминания выпускников.
Проект показывает университет как живое пространство, где соединяются наука, культура, спорт и студенческая жизнь. В лонгридах и карточках объектов раскрываются малоизвестные факты, судьбы людей и уникальные традиции МГУ.
Особое место в проекте занимает документальная линия: в октябре выйдет цикл из четырёх серий, посвящённых университету. В них примут участие выпускники и преподаватели, которые расскажут о значимых местах, личных историях и роли университета в их жизни.
«Прогулки по Университету» задумывались как открытая энциклопедия: пользователи могут предлагать новые материалы, делиться фотографиями и уточнениями. Все материалы проходят редакторскую проверку, что делает проект надёжным источником знаний о МГУ.