7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
К 270-летию Московского государственного университета стартовал проект «Прогулки по Университету» - цифровой памятник, посвящённый истории и современной жизни главного вуза страны. Его центральная часть - сайт https://mguprogulki.ru/, на котором собраны описания зданий и пространств кампуса, редкие фотографии, архивные материалы и воспоминания выпускников.

Проект показывает университет как живое пространство, где соединяются наука, культура, спорт и студенческая жизнь. В лонгридах и карточках объектов раскрываются малоизвестные факты, судьбы людей и уникальные традиции МГУ.

Особое место в проекте занимает документальная линия: в октябре выйдет цикл из четырёх серий, посвящённых университету. В них примут участие выпускники и преподаватели, которые расскажут о значимых местах, личных историях и роли университета в их жизни.

«Прогулки по Университету» задумывались как открытая энциклопедия: пользователи могут предлагать новые материалы, делиться фотографиями и уточнениями. Все материалы проходят редакторскую проверку, что делает проект надёжным источником знаний о МГУ.