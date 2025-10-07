Фонд Юрия Лужкова и Губкинский университет поддерживают талантливых студентов

просмотров: 111

В новом учебном году Фонд Юрия Лужкова продолжит сотрудничество с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в рамках программы поддержки студентов, демонстрирующих высокие академические показатели.По условиям программы ежемесячные стипендии получают несколько студентов 3-го и 4-го курсов. Кандидаты отбираются по результатам двух последних сессий решением комиссии, в состав которой входят преподаватели университета и представители Фонда. Стипендия выполняет функцию не только материальной поддержки, но профессионального признания со стороны академического сообщества. Один из стипендиатов традиционно отбирается с факультета инженерной механики, который и окончил в 1958 году Юрий Михайлович Лужков.Именная стипендия Юрия Лужкова, учреждённая в 2021 году, стала одним из первых проектов Фонда, символично связывая память о выпускнике университета с поддержкой нового поколения профессионалов.Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина отметила: «Сегодня Фонд выступает в том числе и как связующее звено между прошлым и будущим. Мы стремимся не просто сохранить память о Юрии Михайловиче, но и превращать его идеи в реальные возможности для молодых людей».«Для Юрия Лужкова Губкинский университет имел особое значение. Именно здесь, в 1953 году, он начал свой профессиональный путь, поступив на факультет инженерной механики. Позже университет присвоил ему звание Почётного доктора. Полученные знания, как он сам отмечал, помогли ему в управлении городским хозяйством Москвы», — подчеркнул ректор РГУ В. Г. Мартынов.Стипендиальная программа в РГУ является частью более широкой инициативы Фонда по поддержке активной талантливой молодежи. В неё также входит долгосрочное сотрудничество с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!», где ежегодно вручается именная премия Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор». Научное наследие мэра уже легло в основу магистерских диссертаций в одном из ведущих вузов Москвы.Фонд Юрия Лужкова был создан в 2020 году как некоммерческая организация для реализации инициатив, которые Юрий Михайлович поддерживал при жизни, увековечения его памяти, а также для сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Лужков оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Основой для создания Фонда стали предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова