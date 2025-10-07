7 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Новая школа в Ленинском районе позволит детям вырасти всесторонне развитыми личностями

Общество
На месте строительства новой школы в Молодежном ведутся предварительные работы, приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.



«Я очень рада, что в Ленинском районе Саратова появится новая школа. Это значит, что власть слышит людей и реагирует на их просьбы. Много лет здесь очень остро стоит вопрос нехватки учебных зданий, дети учатся в две смены, что очень неудобно не только самим учащимся и их родителям, но и педагогам.

Отдельное спасибо за то, что это будет не приспособленное под школу здание, а совершенно новое, построенное с учетом всех требований и нужд ребят и педагогов. Новые светлые кабинеты, оснащенные всем необходимым, большой зал для проведения общешкольных мероприятий, спортивная площадка – все это позволит детям не просто получать знания, но и гармонично развиваться», - считает жительница Ленинского района Саратова Олеся Пустикова.

Напомним, ранее жители микрорайона Молодежный собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы. Как отмечают родители учеников, появление образовательного учреждения на 1100 мест облегчит ситуацию с местами в школах и позволит организовать учебу исключительно в первую смену.

Реализация проекта начнется в ближайшее время. Губернатор области Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. В настоящее ведутся подготовительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.