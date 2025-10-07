Новая школа в Ленинском районе позволит детям вырасти всесторонне развитыми личностями

просмотров: 116

«Я очень рада, что в Ленинском районе Саратова появится новая школа. Это значит, что власть слышит людей и реагирует на их просьбы. Много лет здесь очень остро стоит вопрос нехватки учебных зданий, дети учатся в две смены, что очень неудобно не только самим учащимся и их родителям, но и педагогам.Отдельное спасибо за то, что это будет не приспособленное под школу здание, а совершенно новое, построенное с учетом всех требований и нужд ребят и педагогов. Новые светлые кабинеты, оснащенные всем необходимым, большой зал для проведения общешкольных мероприятий, спортивная площадка – все это позволит детям не просто получать знания, но и гармонично развиваться», - считает жительница Ленинского района Саратова Олеся Пустикова.Напомним, ранее жители микрорайона Молодежный собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы. Как отмечают родители учеников, появление образовательного учреждения на 1100 мест облегчит ситуацию с местами в школах и позволит организовать учебу исключительно в первую смену.Реализация проекта начнется в ближайшее время. Губернатор области Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. В настоящее ведутся подготовительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.