На «Учебной кухне» центра соцобслуживания Питерского района сушили яблоки на зиму

На «Учебной кухне» комплексного центра социального обслуживания населения Питерского района получатели услуг решили сделать заготовки на зиму.В этом году в садах жителей района уродилось много яблок, из которых уже варили варенье и компоты. Настала очередь яблоки засушить.Получателям услуг напомнили, что в мировой кулинарии сушеные яблоки нашли широкое применение. Из них готовят начинки для пирогов, их добавляют в кексы, из них варят кисели и прочие десерты, делают гарниры для вторых блюд и даже варят супы.Напомним, социальная технология «Учебная кухня» работает в центре социального обслуживания населения Питерского района в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».