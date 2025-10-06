На «Учебной кухне» центра соцобслуживания Питерского района сушили яблоки на зиму
На «Учебной кухне» комплексного центра социального обслуживания населения Питерского района получатели услуг решили сделать заготовки на зиму.
В этом году в садах жителей района уродилось много яблок, из которых уже варили варенье и компоты. Настала очередь яблоки засушить.
Получателям услуг напомнили, что в мировой кулинарии сушеные яблоки нашли широкое применение. Из них готовят начинки для пирогов, их добавляют в кексы, из них варят кисели и прочие десерты, делают гарниры для вторых блюд и даже варят супы.
Напомним, социальная технология «Учебная кухня» работает в центре социального обслуживания населения Питерского района в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».