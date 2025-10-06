6 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
12:00 | 06 октября
В Саратовской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей» для тех, кто вдохновляет
11:30 | 06 октября
90-летний «серебряный волонтер» из Саратова оказывает помощь участникам СВО
11:00 | 06 октября
Палитру красок для осеннего пейзажа собрали пенсионеры центра социального обслуживания Пугачевского района
10:00 | 06 октября
Поддержим талант: Мария Балашова едет на фестиваль «Добрая волна»»
09:30 | 06 октября
На «Учебной кухне» центра соцобслуживания Питерского района сушили яблоки на зиму
09:09 | 06 октября
В Новоузенске впервые прошёл межрайонный казачий фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»
13:30 | 05 октября
В Александрово-Гайском районе расширяется практика социального партнёрства в интересах населения
12:31 | 05 октября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
18:00 | 03 октября
Небольшие амбулатории оснащаются современным тяжелым оборудованием
18:00 | 03 октября
Саратовцы попросили Александра Бастрыкина дать правовую оценку деятельности организаторов протеста против школы в Молодежном
На «Учебной кухне» комплексного центра социального обслуживания населения Питерского района получатели услуг решили сделать заготовки на зиму.

В этом году в садах жителей района уродилось много яблок, из которых уже варили варенье и компоты. Настала очередь яблоки засушить.

Получателям услуг напомнили, что в мировой кулинарии сушеные яблоки нашли широкое применение. Из них готовят начинки для пирогов, их добавляют в кексы, из них варят кисели и прочие десерты, делают гарниры для вторых блюд и даже варят супы.

Напомним, социальная технология «Учебная кухня» работает в центре социального обслуживания населения Питерского района в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».