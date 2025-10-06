Палитру красок для осеннего пейзажа собрали пенсионеры центра социального обслуживания Пугачевского района

просмотров: 46

Чтобы создать волшебные осенние пейзажи, наполненные яркими оттенками и золотистыми лучами солнца, участники собрали на палитре необходимые краски.При рисовании каждый проявил свою фантазию и творческое начало, создавая уникальную картину, которая отражает красоту природы в этот особенный сезон.Напомним, творческая мастерская «Доброцентр» работает в центре социального обслуживания населения Пугачевского района в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».