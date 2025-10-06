6 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Палитру красок для осеннего пейзажа собрали пенсионеры центра социального обслуживания Пугачевского района

Общество
В комплексном центре социального обслуживания населения Пугачевского района в творческой мастерской «Доброцентр» получатели услуг собрались вместе на занятие по правополушарному рисованию.

Палитру красок для осеннего пейзажа собрали пенсионеры центра социального обслуживания Пугачевского района


Чтобы создать волшебные осенние пейзажи, наполненные яркими оттенками и золотистыми лучами солнца, участники собрали на палитре необходимые краски.

Палитру красок для осеннего пейзажа собрали пенсионеры центра социального обслуживания Пугачевского района

При рисовании каждый проявил свою фантазию и творческое начало, создавая уникальную картину, которая отражает красоту природы в этот особенный сезон.

Напомним, творческая мастерская «Доброцентр» работает в центре социального обслуживания населения Пугачевского района в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».