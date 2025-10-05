В Александрово-Гайском районе расширяется практика социального партнёрства в интересах населения

просмотров: 111

Одним из приоритетных направлений работы центра стало взаимодействие с некоммерческими организациями. Такой подход позволяет не только расширять спектр предоставляемых услуг, но и вовлекать местное сообщество в решение общих задач. Ярким примером стала совместная инициатива с Александрово-Гайским хуторским казачьим обществом – проект «Лазертаг – игра нового поколения», поддержанный в рамках областного конкурса социальных проектов НКО 2025 года, инициированного Министерством внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.Проект нацелен на формирование у подростков гражданской ответственности, патриотических ценностей и навыков здорового образа жизни. Занятия проходят в двух форматах: теоретические – в виде тематических бесед, викторин, просмотра патриотических видеоматериалов, и практические – с использованием специализированного лазертаг-оборудования на открытом воздухе. Такой подход позволяет сочетать воспитательную работу с физической активностью и командным взаимодействием, что особенно востребовано среди современной молодёжи.В сентябре 2025 года на базе центра состоялось открытие ещё одного значимого проекта – швейной мастерской «Шьём для СВОих», реализуемого совместно с районной общественной организацией ветеранов при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря инициативе «серебряных» волонтёров, ранее шивших форму и тёплые вещи для участников специальной военной операции в домашних условиях, теперь появилась возможность организовать полноценное рабочее пространство. Мастерская оснащена современными швейными машинами, закуплены ткани и фурнитура, что значительно повысило эффективность и объём выпускаемой продукции.Центр также обеспечивает комплексную поддержку пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении успешно функционируют проверенные социальные технологии:- творческая мастерская «ДоброЦентр», где реализуется творческий потенциал;- программа «Школа восстановления «Шаг за шагом»» для реабилитации после инсульта и инфаркта;- сенсорная комната и кабинет психологической разгрузки для эмоциональной стабилизации;- зал адаптивной физкультуры и учебная кухня для восстановления бытовых навыков;- пункты проката спортивного и реабилитационного оборудования;- демонстрационная комната, где родственники обучаются навыкам ухода за тяжелобольными.Для поддержания активного образа жизни и социальной вовлечённости организованы клубы по интересам: «Школа активного долголетия» (занятия в тренажёрном зале, скандинавская ходьба, поездки в бассейн), «Социальный туризм», «Школа безопасности», а также мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, включая мыловарение.Особое внимание уделяется семьям с несовершеннолетними детьми. Отделение психолого-педагогической помощи осуществляет раннее выявление семейного неблагополучия, оказывает кризисную поддержку, проводит профилактику безнадзорности и реализует программы реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.Значительный вклад в развитие проектной деятельности центра внесла Любовь Цапова, специалист по взаимодействию с некоммерческими организациями. Её профессиональная компетентность, системный подход к организации партнёрских связей и внимание к потребностям целевых групп способствуют успешной реализации инициатив, имеющих реальное значение для жителей района. Благодаря её работе центр не только укрепляет свою роль как социального института, но и становится площадкой для гражданской инициативы и общественного диалога.Деятельность Комплексного центра социального обслуживания Александрово-Гайского района остаётся важным элементом системы социальной защиты населения Саратовской области. Учреждение демонстрирует высокий уровень вовлечённости в решение актуальных задач на местах, сочетая традиционные формы поддержки с современными подходами к социальному сопровождению.