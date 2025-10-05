5 октября 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:30 | 05 октября
В Александрово-Гайском районе расширяется практика социального партнёрства в интересах населения
12:31 | 05 октября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
18:00 | 03 октября
Небольшие амбулатории оснащаются современным тяжелым оборудованием
18:00 | 03 октября
Саратовцы попросили Александра Бастрыкина дать правовую оценку деятельности организаторов протеста против школы в Молодежном
17:36 | 03 октября
Ветеран боевых действий заявил о беспрецедентной заботе властей региона о земляках-военнослужащих
17:00 | 03 октября
В Саратове впервые состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»
16:30 | 03 октября
Поисковики со всего Приволжского федерального округа участвуют в одиннадцатом окружном слёте «Никто не забыт»
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу

Общество
Современное образовательное учреждение на 1100 мест будет построено в микрорайоне Молодежный. Как отмечают местные жители, это решит проблему с переполненностью 75-й гимназии и обучением в две смены.



- Школу новую мы ждем всей семьей. Дочка у меня в следующем году будет поступать в первый класс. И, конечно, хотелось бы, чтобы пошла в новое современное учебное заведение со своим бассейном и спортплощадкой. И на кружки будет нам удобно ходить в Центр творчества. И еще один плюс для всех жителей микрорайона - новая школа разгрузит 75-ю гимназию, где дети вынуждены учиться в две смены. Старший сын у меня учился во вторую смену. Мы это проходили. Очень выматывает такой график обучения, - поделилась жительница Ленинского района Нина Салтыкова.

Напомним, ранее жители Молодежного собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы.

Реализация проекта начнется в ближайшее время. Губернатор области Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. В настоящее ведутся подготовительные работы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.