Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу

просмотров: 99

- Школу новую мы ждем всей семьей. Дочка у меня в следующем году будет поступать в первый класс. И, конечно, хотелось бы, чтобы пошла в новое современное учебное заведение со своим бассейном и спортплощадкой. И на кружки будет нам удобно ходить в Центр творчества. И еще один плюс для всех жителей микрорайона - новая школа разгрузит 75-ю гимназию, где дети вынуждены учиться в две смены. Старший сын у меня учился во вторую смену. Мы это проходили. Очень выматывает такой график обучения, - поделилась жительница Ленинского района Нина Салтыкова.Напомним, ранее жители Молодежного собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы.Реализация проекта начнется в ближайшее время. Губернатор области Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. В настоящее ведутся подготовительные работы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.