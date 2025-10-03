3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Саратовцы попросили Александра Бастрыкина дать правовую оценку деятельности организаторов протеста против школы в Молодежном


Жители и представители общественности Саратова открыто обратились к Председателю Следственного комитета РФ генералу юстиции Александру Бастрыкину в связи с ситуацией, сложившейся вокруг строительства новой школы в Ленинском районе. Данное обращение появилось в телеграм-канале сторонников развития сквера «Территория детства».

Горожане обеспокоены публичной кампанией, развернутой провокаторами, выступающими против строительства школы. Поддерживая решение острейшей проблемы нехватки ученических мест и обучения в две смены, инициаторы обращения считают, что деятельность организаторов требует всесторонней и объективной проверки со стороны правоохранительных органов.

В частности отмечается, что протест не является стихийным – характер протестных акций, их медийное сопровождение и участие в них узкой группы одних и тех же лиц во главе вызывают сомнения в том, что это движение является стихийной гражданской инициативой. Кроме того, есть веские основания полагать, что координацию и финансирование этих акций осуществляют лица, имеющие личные и коммерческие интересы, в том числе связанные с беглыми предпринимателями.

В обращении указано, что особую тревогу вызывает информация о возможных связях лидеров протеста со структурами, признанными в РФ экстремистскими и нежелательными, а также с иностранными агентами. Также приводится факт того, что один из активных участников протеста, Александр Волков, уже внесен в официальный перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга после возбуждения уголовного дела по статье об экстремизме.

Беспокоит граждан и агрессия протестующих. Так, во время одной из акций был публично, при свидетелях, выброшен флаг России, а молодой человек, выступивший в поддержку строительства школы, получил ранение.

«Мы просим защитить законные права и интересы большинства жителей, которые ждут новую школу, и оградить наше общество от деструктивного влияния лиц, чьи цели, как мы опасаемся, не имеют ничего общего с благом нашего города и страны», - подытожили авторы обращения к главе СК.

Напомним, ранее жители микрорайона Молодежный собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы. Саратовцы не раз подчёркивали, что появление образовательного учреждения на 1100 мест облегчит ситуацию с местами в школах и позволит организовать учебу исключительно в первую смену.

Старт реализации проекта не за горами: губернатор области Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. В настоящее на будущей стройплощадке ведутся подготовительные работы, в том числе приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.