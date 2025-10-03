3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:03 | 03 октября
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
12:10 | 03 октября
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
11:40 | 03 октября
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
11:30 | 03 октября
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
11:00 | 03 октября
Лучшие учителя получили награды
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Фонд Юрия Лужкова наградит победителя Всероссийского экономического конкурса

Общество
Фонд Юрия Лужкова наградит победителя Всероссийского экономического конкурса


14 октября 2025 во всех регионах России и ряде зарубежных стран в девятый раз пройдет Всероссийский экономический диктант. Проект организован Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов России, администраций субъектов Российской Федерации, а также при информационной поддержке агентства ТАСС, «Российской газеты» и издательского дома «Экономическая газета».

Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции приняли участие почти 400 000 человек из всех субъектов РФ, а также 11 стран: Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Сирии и Китая.

В число заданий Всероссийского экономического диктанта-2025 традиционно будут включены вопросы, отобранные методической комиссией по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2025», который ежегодно проводится среди студентов высших учебных заведений.

Впервые этот конкурс был проведен в 2021 году для еще большего вовлечения юных экономистов, число заявок увеличивается ежегодно.

Все поступившие на конкурс заявки проходят экспертизу, по итогам которой принимается решение об их включении в состав заданий. Победители конкурса будут объявлены 15 октября 2025 г. на сайте Всероссийского экономического диктанта. Авторам лучших вопросов вручат дипломы и награды, а самый юный составитель диктанта также будет отмечен специальным призом от Фонда Юрия Лужкова.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить.

«Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности», — пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. «Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.

Реализация Фондом Юрия Лужкова совместных образовательных проектов с ВЭО России входит в цикл масштабных памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова.

ФОТО: Елена Батурина, Председатель мемориального Фонда Юрия Лужкова