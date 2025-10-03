Фонд Юрия Лужкова наградит победителя Всероссийского экономического конкурса

просмотров: 94

14 октября 2025 во всех регионах России и ряде зарубежных стран в девятый раз пройдет Всероссийский экономический диктант. Проект организован Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов России, администраций субъектов Российской Федерации, а также при информационной поддержке агентства ТАСС, «Российской газеты» и издательского дома «Экономическая газета».Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции приняли участие почти 400 000 человек из всех субъектов РФ, а также 11 стран: Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Сирии и Китая.В число заданий Всероссийского экономического диктанта-2025 традиционно будут включены вопросы, отобранные методической комиссией по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2025», который ежегодно проводится среди студентов высших учебных заведений.Впервые этот конкурс был проведен в 2021 году для еще большего вовлечения юных экономистов, число заявок увеличивается ежегодно.Все поступившие на конкурс заявки проходят экспертизу, по итогам которой принимается решение об их включении в состав заданий. Победители конкурса будут объявлены 15 октября 2025 г. на сайте Всероссийского экономического диктанта. Авторам лучших вопросов вручат дипломы и награды, а самый юный составитель диктанта также будет отмечен специальным призом от Фонда Юрия Лужкова.Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить.«Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности», — пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. «Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.Реализация Фондом Юрия Лужкова совместных образовательных проектов с ВЭО России входит в цикл масштабных памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова.ФОТО: Елена Батурина, Председатель мемориального Фонда Юрия Лужкова