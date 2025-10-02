2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:20 | 02 октября
Саратовская область приняла участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
16:18 | 02 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
15:15 | 02 октября
В Саратове пройдет Региональный практикум по развитию промышленного туризма
14:14 | 02 октября
Трамвай — связующее звено между прошлым и будущим: состоялась премьера проекта «Проводники»
13:30 | 02 октября
Жители Новороссии со слезами на глазах завидуют саратовцам, которым построят новую школу
13:11 | 02 октября
Саратовская делегация приняла участие в Российской креативной неделе
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
Жители Новороссии со слезами на глазах завидуют саратовцам, которым построят новую школу

Общество
Саратовский общественник Пётр Баранников поделился случаем из жизни вблизи линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.



По словам волонтёра, в одном из сел Запорожской области он разговорился с саратовскими военными, проходящими службу в подразделениях 98 полка. Речь зашла о новой школе имени героев СВО, которую должны построить в Ленинском районе Саратова, и об «активистах» - противниках строительства.

Как отметил в своем видеообращении Баранников, местные жители, услышав разговор о том, что кто-то выступает против нового, современного образовательного учреждения не могли сдержать слез. Пожилые женщины посетовали на то, что запорожские дети вынуждены учиться в землянках и ходить под обстрелами, у них не хватает учебников и школьного инвентаря. Тяжелое наследие украинского прошлого и постоянные теракты неонацистов пока не дают наладить в регионе мирную жизнь. Поэтому в настоящее время о том, чтобы здесь появились новые школы говорить не приходится.

Обращаясь к кураторам противников строительства саратовской школы, общественник предложил им посетить новый российский регион.

«Завязывайте, господа, с Таиландами, Турциями и Бали. Поехали с нами на юг, в Запорожье. Свозим вас на море Бердянское (Бердянский залив Азовского моря – прим. ред.), проедемся к Работино. Посмотрите местные школы, как дети ходят в них, в каких условиях учатся. Может потом все вместе спасибо скажете, что нашлось финансирование на такую школу», - выразил мнение Пётр Баранников.

Напомним, жители микрорайона Молодежный Ленинского района Саратова собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу открытия новой современной школы. Как отмечают горожане, появление образовательного учреждения на 1100 учеников существенно облегчить ситуацию с местами в школах и позволит организовать учебу исключительно в первую смену.

Реализация проекта начнется в ближайшее время: губернатор области Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. В настоящее время в рамках предварительных работ приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.