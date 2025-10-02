2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
11:30 | 02 октября
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов
11:08 | 02 октября
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры
10:07 | 02 октября
Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее
09:05 | 02 октября
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном

Общество
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном


Горожане выходят на улицы, чтобы защитить право детей Ленинского района Саратова на обучение в новой современной школе и только в первую смену. «Мы за школу! Школе быть» - этот лозунг объединил всех, кто неравнодушен к судьбе юных жителей Молодежного – как школьников, так и будущих учеников. Саратовцы понимают – своими акциями они отстаивают не просто новое образовательное учреждение, но и будущее детей микрорайона.

Напомним, ранее жители Молодежного собрали десятки тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы имени Героев СВО. Учреждение вместимостью 1100 учащихся будет иметь развитую инфраструктуру, включающую бассейн и спортивное ядро. Это позволит решить проблему с местами в школах и организовать учебу исключительно в первую смену.

Реализация масштабного проекта начнется совсем скоро: глава региона Роман Бусаргин подтвердил окончательность выбора участка для строительства. В настоящее время на будущей стройплощадке ведутся предварительные работы, приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.