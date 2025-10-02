Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном

просмотров: 47

Горожане выходят на улицы, чтобы защитить право детей Ленинского района Саратова на обучение в новой современной школе и только в первую смену. «Мы за школу! Школе быть» - этот лозунг объединил всех, кто неравнодушен к судьбе юных жителей Молодежного – как школьников, так и будущих учеников. Саратовцы понимают – своими акциями они отстаивают не просто новое образовательное учреждение, но и будущее детей микрорайона.Напомним, ранее жители Молодежного собрали десятки тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы имени Героев СВО. Учреждение вместимостью 1100 учащихся будет иметь развитую инфраструктуру, включающую бассейн и спортивное ядро. Это позволит решить проблему с местами в школах и организовать учебу исключительно в первую смену.Реализация масштабного проекта начнется совсем скоро: глава региона Роман Бусаргин подтвердил окончательность выбора участка для строительства. В настоящее время на будущей стройплощадке ведутся предварительные работы, приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.