Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников

Чекалина Ольга, учитель физики и информатики образовательного центра №1 г. Вольска, победитель профессионального конкурса «Премия. Признание -2025» отметила преимущества изменений:«Передача школы в региональную собственность открывает колоссальные возможности перед обучающимся и педагогами. Это не только углубленное изучение предметов, но и взаимодействие с предприятиями и вузами региона, участие в проектных программах «Сириуса», а также методическое сопровождение. Для обучающихся - это шанс открыть в себе талант, а для учителей по новому взглянуть на свой предмет».Родители школьников выразили уверенность, что переход в ведение области положительно скажется на качестве обучения. Альжева Анастасия, многодетная мама учеников школы № 12 подчеркнула важность сохранения привычных условий обучения:«Для меня, как многодетной мамы, важны качество образования и комфортные условия обучения. Педагоги останутся теми же, дети продолжат учиться в привычной атмосфере. Надеюсь, внимания к нашей школе будет намного больше и она продолжит развиваться»Напомним, что в прошлом году область приняла на свой баланс 7 школ, а в нынешнем планирует увеличить число переданных учреждений до 11. Финансирование части расходов на деятельность образовательных учреждений из регионального бюджета позволит активнее развивать их материально-техническую базу.