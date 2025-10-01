1 октября 2025 СРЕДА
Новости
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
19:00 | 01 октября
Общественник Борис Кайданов поддержал выделение дополнительных средств на брутто-маршруты
18:43 | 01 октября
В Энгельсе расселят еще шесть домов
18:43 | 01 октября
Школьники начали сбор материалов для музея СВО новой школы в Ленинском районе
16:00 | 01 октября
Более 400 учреждений образования вошли в отопительный сезон
15:30 | 01 октября
Известный журналист назвал три причины присвоить вокзалу в Саратове имя Столыпина
14:30 | 01 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
13:30 | 01 октября
Победителю кинофестиваля «Саратовские страдания» вручен приз губернатора Саратовской области - саратовская гармонь
12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников

Общество
По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина продолжается передача общеобразовательных учреждений на региональный уровень. На прошлой неделе на заседании областной думы депутаты поддержали инициативу о передаче ещё двух учебных заведений. С 1 января 2026 года статус региональных школ получат образовательный центр № 1 им. Героя Советского Союза К. А. Рябова г. Вольска и школа № 12 им. Героя России А. И. Потапова в р. п. Шиханы.


Чекалина Ольга, учитель физики и информатики образовательного центра №1 г. Вольска, победитель профессионального конкурса «Премия. Признание -2025» отметила преимущества изменений:

«Передача школы в региональную собственность открывает колоссальные возможности перед обучающимся и педагогами. Это не только углубленное изучение предметов, но и взаимодействие с предприятиями и вузами региона, участие в проектных программах «Сириуса», а также методическое сопровождение. Для обучающихся - это шанс открыть в себе талант, а для учителей по новому взглянуть на свой предмет».

Родители школьников выразили уверенность, что переход в ведение области положительно скажется на качестве обучения. Альжева Анастасия, многодетная мама учеников школы № 12 подчеркнула важность сохранения привычных условий обучения:

«Для меня, как многодетной мамы, важны качество образования и комфортные условия обучения. Педагоги останутся теми же, дети продолжат учиться в привычной атмосфере. Надеюсь, внимания к нашей школе будет намного больше и она продолжит развиваться»

Напомним, что в прошлом году область приняла на свой баланс 7 школ, а в нынешнем планирует увеличить число переданных учреждений до 11. Финансирование части расходов на деятельность образовательных учреждений из регионального бюджета позволит активнее развивать их материально-техническую базу.