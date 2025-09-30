Выставка «Москва и жизнь. Восстановление московского Храма» стала событием для десятков тысяч россиян

просмотров: 74

30 сентября завершает свою работу выставка, проходившая в Храме Христа Спасителя с 19 августа, подчеркнув масштаб программы возрождения исторического и духовного наследия России и важную роль Юрия Михайловича Лужкова в возвращении Москве ее святынь, а также в реставрации и создании объектов искусства, культуры и спорта. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в завершение торжественной службы, посвященной годовщине со дня Великого освящения Храма, сказал о своих впечатлениях от работы и личного общения с Ю.М. Лужковым: «Призываем всех помнить подвиг жизни Юрия Михайловича, его любовь к Москве, его мужественное служение благу города».За время работы выставку посетили несколько десятков тысяч человек, включая жителей Москвы и регионов России, от Мурманска до Владивостока, а также гостей из Швейцарии, Франции, Румынии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие приезжие специально планировали визит, чтобы своими глазами увидеть экспозицию, познакомиться с уникальными документами и артефактами, а также прикоснуться к истории духовного и культурного наследия Москвы, ставшей на стыке тысячелетий благодаря усилиям Юрия Михайловича Лужкова знаковым центром сохранения и возрождения православных святынь и культурных объектов.Особое внимание посетителей привлекла инсталляция, созданная на основе писем, обращений, воспоминаний очевидцев и участников восстановления Храма. Рукописные листы, подвешенные в пространстве, стали символом живого народного свидетельства о значении данного события, создавая ощущение, что сама память России ожила и заговорила голосами её жителей.Выставка вызвала живой отклик у посетителей. Елена Николаевна Батурина, председатель Фонда Юрия Лужкова, отметила, что одной из целей экспозиции было показать Юрия Лужкова не только как градоначальника, но и как человека, искренне любившего Москву и посвятившего ей всю свою жизнь. На открытии выставки она отметила: «Для Юрия Михайловича Москва была всем! Город всегда был в его жизни на первом месте. Надеемся, что эта выставка позволит увидеть его не только как мэра и хозяйственника, но и как человека, любившего жизнь, любившего столицу, старавшегося сделать лучшее для города и излучавшего тепло и доброту своими делами».В книге отзывов для гостей выставки сохранились сотни записей с выражением признательности и уважения Юрию Михайловичу, а также благодарности организаторам за возможность прикоснуться к истории. Для многих москвичей и гостей столицы экспозиция стала не только знакомством с этапами строительства Храма и глубоким личным переживанием сопричастности к духовным корням и истории города, а также возможностью по-новому открыть для себя личность Юрия Лужкова.Среди отзывов значительное место заняли впечатления молодого поколения: многие признались, что до выставки воспринимали Храм Христа Спасителя как данность. Теперь же они открыли для себя драматические обстоятельства возрождения сердца российской духовности и масштаб личности, способной объединить людей и вдохновить на созидание даже в самые нелегкие для России времена.Особенно большое количество людей посетило выставку в выходной 21 сентября — день 89-летия со дня рождения Юрия Лужкова.Выставка, приуроченная к 25-летию со дня Великого освящения Храма Христа Спасителя, была организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фондом Юрия Лужкова и Фондом Храма Христа Спасителя при поддержке Главного архива РФ и Музея Москвы, предоставивших для нее уникальные фотоматериалы и экспонаты, и открыла собой цикл масштабных памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова.