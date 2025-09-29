29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
16:30 | 29 сентября
Золотой пьедестал первенства России по микрофутзалу
15:49 | 29 сентября
Жители Молодежного ждут строительства школы
15:30 | 29 сентября
В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование
14:30 | 29 сентября
Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками
13:30 | 29 сентября
Романовские «серебряные» волонтеры встретились с коллегами из Тамбовской области
12:30 | 29 сентября
Денис Князев — победитель первенства России по биатлону
12:30 | 29 сентября
Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов
11:30 | 29 сентября
В Саратовской области собрали почти 15 тонн пластиковых крышечек в акции «Водорослям крышка»
10:54 | 29 сентября
В больнице отремонтируют пищеблок, где обеспечивают лечебным питанием более 700 пациентов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками

Общество
Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками

В комплексном центре соцобслуживания населения Гагаринского административного района утро по традиции началось с активной прогулки получателей социальных услуг со специально разработанными скандинавскими палками, приобретенными в пункте проката физкультурного оборудования учреждения.

В этот раз маршрут проходил через лесной массив и вдоль береговой линии системы прудов поселка.

Спортсменки получили необходимые рекомендации и освоили правильную технику оздоровительной ходьбы.

Напомним, что все желающие заняться скандинавской ходьбой могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.