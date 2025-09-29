Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками

просмотров: 59

В комплексном центре соцобслуживания населения Гагаринского административного района утро по традиции началось с активной прогулки получателей социальных услуг со специально разработанными скандинавскими палками, приобретенными в пункте проката физкультурного оборудования учреждения.В этот раз маршрут проходил через лесной массив и вдоль береговой линии системы прудов поселка.Спортсменки получили необходимые рекомендации и освоили правильную технику оздоровительной ходьбы.Напомним, что все желающие заняться скандинавской ходьбой могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.