Воспитанники школы №43 имени В.Ф. Маргелова совершили парашютные прыжки – в небо вместе с родителями!»

Воспитанники муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43 имени В.Ф. Маргелова» совершили парашютные прыжки в знаменитом Аэроклубе имени Ю.А. Гагарина ДОСААФ России. Для кого-то это был первый шаг в небо, для других – уже третий прыжок, но для всех – яркое и незабываемое событие.Ребят поздравил атаман окружного казачьего общества Саратовской области, член Общественной палаты Андрей Викторович Фетисов: "Поздравляю воспитанников МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова" с совершением парашютных прыжков. Кто-то сделал свой первый прыжок . Кто-то уже третий. Уже появилась добрая традиция когда вместе с детьми парашютный прыжок совершают их родители! На одном борту! Место знаковое. В Аэроклубе им.Ю.А. Гагарина ДОСААФ России в свой первый парашютный прыжок и первый раз поднялся в небо на самолете Юрий Алексеевич Гагарин!»Особенно трогательно, что в этом году вновь возникла добрая традиция: вместе с детьми в небо поднялись их родители! Семьи прыгали с одного борта, разделяя волнение, гордость и радость от совместного достижения.Место выбрано не случайно. Именно в Аэроклубе имени Юрия Алексеевича Гагарина будущий первый космонавт Земли впервые поднялся в небо на самолёте и совершил свой первый парашютный прыжок – шаг, который стал началом его легендарного пути.С приветственным словом к юным смельчакам и их родителям обратился Алексеев Евгений Владимирович, начальник аэроклуба. Он поздравил участников прыжков и пожелал им дальнейших успехов в освоении авиации, спорта и жизни в целом.«Поздравляю ребят и их родителей! Горжусь вами!» – прозвучало в адрес участников мероприятия.Это событие стало возможным благодаря реализации социального проекта при поддержке гранта МВП НКО-2025.