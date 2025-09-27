Завершился Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив

просмотров: 52

Участники форума на площадках Госдумы рассказали о собственном опыте работы, презентовали успешно реализованные проекты и внесли предложения по развитию некоммерческого сектора.Руководитель Комитет семей воинов Отечества Саратовской области Елена Гамидова передала члену Генерального совета Партии, Сопредседателю общественного совета федерального партийного проекта "Женское движение Единой России", заместителю председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Дарье Сергеевне Лантратовойположение о медалях общественного признания"МАТЕРИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА""ЖЕНЕ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА"с просьбой поддержать данные медали и придать им единый общероссийский федеральный статус.Предложения, озвученные участниками в ходе мероприятия, будут проанализированы и включены в итоговую резолюцию Форума.На территории Саратовской области первые медали"Матери Защитника Отечества" и "Отцу Защитника Отечества"были вручены родителям ветерана СВО в апреле 2025 года по инициативе Комитета семей воинов Отечества.