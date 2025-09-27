27 сентября 2025 СУББОТА
15:30 | 27 сентября
15:11 | 27 сентября
В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову
14:30 | 27 сентября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
14:22 | 27 сентября
Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
16:06 | 26 сентября
За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
15:58 | 26 сентября
В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Завершился Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив

Общество
Участники форума на площадках Госдумы рассказали о собственном опыте работы, презентовали успешно реализованные проекты и внесли предложения по развитию некоммерческого сектора.

Руководитель Комитет семей воинов Отечества Саратовской области Елена Гамидова передала члену Генерального совета Партии, Сопредседателю общественного совета федерального партийного  проекта "Женское  движение Единой России", заместителю председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Дарье Сергеевне Лантратовой 
положение о медалях общественного признания
"МАТЕРИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА"
"ЖЕНЕ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА"
с просьбой поддержать данные медали и придать им единый общероссийский федеральный статус.

Предложения, озвученные участниками в ходе мероприятия, будут проанализированы и включены в итоговую резолюцию Форума.

На территории Саратовской области первые медали
"Матери Защитника Отечества" и "Отцу Защитника Отечества"
были вручены родителям ветерана СВО в апреле 2025 года по инициативе Комитета семей воинов Отечества.