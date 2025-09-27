Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
Учащиеся старших групп детских садов Ленинского района активно готовятся к школе. Занимаются математикой, речевым развитием, музыкой, физической подготовкой, изучают окружающий мир и рисуют. У родителей дошкольников - другие вопросы. Задача номер один – решить, куда поступать после выпуска. Ведь школы в микрорайоне переполнены.
Мария Латышева водит своего ребенка на дополнительную подготовку в школу, но говорит, что это неудобно: «Далеко от дома приходится ездить. Хотелось бы рядом с домом пойти в школу, разгрузить, так сказать, потому что некоторые школы прямо заполнены. Ну и, конечно, хотелось бы учиться первую смену, не во вторую».
Как рассказала Мария, ей и другим родителям из их группы нужна новая школа, которая появится вблизи сквера «Территория детства». Женщина назвала еще один важный плюс будущего образовательного учреждения. После учебы детям и родителям не надо будет тратить много времени, чтобы добраться до кружков. Ведь рядом находится Центр детского творчества.
Подробнее смотрите в телесюжете
Мария Латышева водит своего ребенка на дополнительную подготовку в школу, но говорит, что это неудобно: «Далеко от дома приходится ездить. Хотелось бы рядом с домом пойти в школу, разгрузить, так сказать, потому что некоторые школы прямо заполнены. Ну и, конечно, хотелось бы учиться первую смену, не во вторую».
Как рассказала Мария, ей и другим родителям из их группы нужна новая школа, которая появится вблизи сквера «Территория детства». Женщина назвала еще один важный плюс будущего образовательного учреждения. После учебы детям и родителям не надо будет тратить много времени, чтобы добраться до кружков. Ведь рядом находится Центр детского творчества.
Подробнее смотрите в телесюжете