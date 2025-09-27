27 сентября 2025 СУББОТА
15:30 | 27 сентября
Завершился Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив
15:11 | 27 сентября
В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову
14:30 | 27 сентября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
14:22 | 27 сентября
Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
16:06 | 26 сентября
За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
15:58 | 26 сентября
В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу

Общество
Учащиеся старших групп детских садов Ленинского района активно готовятся к школе. Занимаются математикой, речевым развитием, музыкой, физической подготовкой, изучают окружающий мир и рисуют. У родителей дошкольников - другие вопросы. Задача номер один – решить, куда поступать после выпуска. Ведь школы в микрорайоне переполнены.



Мария Латышева водит своего ребенка на дополнительную подготовку в школу, но говорит, что это неудобно: «Далеко от дома приходится ездить. Хотелось бы рядом с домом пойти в школу, разгрузить, так сказать, потому что некоторые школы прямо заполнены. Ну и, конечно, хотелось бы учиться первую смену, не во вторую».

Как рассказала Мария, ей и другим родителям из их группы нужна новая школа, которая появится вблизи сквера «Территория детства». Женщина назвала еще один важный плюс будущего образовательного учреждения. После учебы детям и родителям не надо будет тратить много времени, чтобы добраться до кружков. Ведь рядом находится Центр детского творчества.

