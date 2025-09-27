Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях

просмотров: 64

«Очень рада, что в школах появился курс «Разговоры о важном». Особенно ценно, что такие знания помогают формировать у детей нравственные ориентиры и активную жизненную позицию, прививать школьникам уважение к многонациональному наследию России, культурно-историческому наследию малой родины. Очень важно, что ребята смогут не только окунуться в самобытную историю родного края, но и узнать о подвигах своих земляков, которые стоят на защите Родины, достижениях, которыми гордится Саратовская область и планах ее дальнейшего развития. Поддерживаю и считаю такой подход очень важным для всестороннего обучения и воспитания школьников! Думаю, такое знакомство с родным регионом поможет сегодняшним школьникам понять, как в будущем они смогут применить свои способности и таланты и какую пользу смогут принести здесь, у себя дома», - отметила почётный работник общего образования, учитель начальных классов школы № 9 г. Ртищево Алина Ялунина.