27 сентября 2025 СУББОТА
15:30 | 27 сентября
Завершился Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив
15:11 | 27 сентября
В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову
14:30 | 27 сентября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
14:22 | 27 сентября
Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
16:06 | 26 сентября
За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
15:58 | 26 сентября
В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях

Общество
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил включить в образовательный цикл «Разговоры о важном» темы, посвящённые богатству культурного наследия, истории и современным достижениям нашего региона. Эта инициатива получила поддержку заслуженного учителя Саратовской области, подчеркнувшей значимость углубленного изучения родного края школьниками.



«Очень рада, что в школах появился курс «Разговоры о важном». Особенно ценно, что такие знания помогают формировать у детей нравственные ориентиры и активную жизненную позицию, прививать школьникам уважение к многонациональному наследию России, культурно-историческому наследию малой родины. Очень важно, что ребята смогут не только окунуться в самобытную историю родного края, но и узнать о подвигах своих земляков, которые стоят на защите Родины, достижениях, которыми гордится Саратовская область и планах ее дальнейшего развития. Поддерживаю и считаю такой подход очень важным для всестороннего обучения и воспитания школьников! Думаю, такое знакомство с родным регионом поможет сегодняшним школьникам понять, как в будущем они смогут применить свои способности и таланты и какую пользу смогут принести здесь, у себя дома», - отметила почётный работник общего образования, учитель начальных классов школы № 9 г. Ртищево Алина Ялунина.