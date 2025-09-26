26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
16:06 | 26 сентября
За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
15:58 | 26 сентября
В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцы просят ускорить строительство новой школы

Общество
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы


Центр Саратова снова оживился, благодаря местным жителям, активно выступающим за скорейшее строительство новой школы в микрорайоне Молодёжный. Сегодня возле Радищевского музея и здания Саратовской областной Думы появились активисты с плакатами. Они призывают власти поддержать проект и ускорить начало работ. Среди лозунгов, которыми были написаны на плакатах, звучали чёткие требования: «Нет иноагентам и экстремистам! Да – школе в парке!», «Школе быть! Экстремистов – а нары!»

Уже собрано больше 25 тысяч подписей жителей в пользу строительства нового учебного заведения, рассчитанного на 1100 учащихся. По словам активистов, новая школа решит острую проблему нехватки учебных мест в районе и обеспечит детям возможность учиться в одну смену.

Кроме того, губернатор региона Роман Бусаргин недавно сообщил, что участок земли выбран окончательно, начались подготовительные мероприятия и согласования необходимых инженерных сетей. Суд также ранее вынес решение, подтвердив подготовку к строительству школы законной.