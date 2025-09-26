Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников

26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Общество
С 1 октября по 15 ноября в школах и ссузах страны пройдет Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я — россиянин», приуроченная ко Дню народного единства. В этом году акция посвящена 80-летию Великой Победы. В этом масштабном событии примут участие около трех миллионов школьников, педагогов и родителей.

Акция инициирована и разработана Фондом поддержки образования «Ноосфера», основанным предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной. Она реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты РФ, ФГБУ «Дом народов России» и внесена в перечень мероприятий Минпросвещения России, рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы на текущий учебный год.

В 2024 году в акции приняли участие более 62 тысяч педагогов и около двух миллионов учащихся. В этом году организаторы ожидают увеличение их числа до трех миллионов. «К этому культурно-образовательному проекту каждый год присоединяется все большее число школьников, родителей и учителей по всей стране. Мы очень рады видеть растущий интерес к его просветительской ценности, живое любопытство к культурному разнообразию многонационального государства. Фонд использует свой более чем 20-летний опыт разработки просветительских проектов, чтобы и познакомить детей с богатством национальных традиций, и способствовать воспитанию уважения и интереса к историческому наследию», — говорит учредитель Фонда поддержки образования «Ноосфера» Елена Батурина.

Всероссийская акция проводится в форме интерактивных уроков, все необходимое для них (анимированная презентация с виртуальным учителем и рабочая тетрадь) доступны на сайте проекта. Для участия в уроках не требуется специальной подготовки, занятие могут проводить сами педагоги, сотрудники сферы просвещения и культуры и даже родители. Материал подготовлен для учеников младших и старших классов. Ребята получат знания о многообразии культур народов и понятиях, объединяющих всех людей: традиционных религиях, истории, духовных ценностях. Для оценки результатов акции и планирования ее дальнейшего развития будет проведено отдельное социологическое исследование.

«Акция «Я — россиянин» уже зарекомендовала себя как один из лучших проектов в воспитании учащейся молодёжи. Мы видим повышение интереса ребят к темам нравственности, духовности и к тем принципам, которые на протяжении веков формировались в обществе», — отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

«Мы надеемся, что большинство российских школьников, педагогов и родителей примет активное участие в акции. Вместе мы сможем сделать наш мир лучше, а наше общество — более гармоничным, живущим согласно духовным ценностям, которые формируют совершенно новый уровень качества жизни человека, его стремлений и возможностей развития», — считает директор «Дома народов России» Анна Полежаева.

Подробную информацию об организаторах, методике и условиях проведения можно узнать на сайте проекта www.яроссиянин.рус.