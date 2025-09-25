Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области Денис Белоусов

просмотров: 86

Яркий пример – создание должности заместителя министра по патриотическому воспитанию, о чем было объявлено еще в декабре прошлого года. На данный момент эту позицию занимает ветеран специальной военной операции Михаил Попов. Всего за год его деятельности мы уже видим весомые итоги – шесть тысяч детей приняли участие в патриотических сменах в летних оздоровительных лагерях региона, что вызывает глубокое уважение.Также в Саратовской области делается все, чтобы люди, доказавшие свою преданность Отечеству в зоне СВО могли активно включиться в работу государственных структур. Благодаря инициированной главой региона программе «Наши герои» ветераны СВО получают необходимые знания и проходят стажировку в органах власти. Среди них – сотрудник саратовского филиала фонда «Защитники Отечества». Еще один ветеран Юрий Чибисов, наставником которого является губернатор, принимал участие в прямой линии. Его живой интерес и вовлеченность в диалог были очевидны каждому зрителю.Все это говорит о том, что помощь нашим военнослужащим – абсолютный приоритет. А значит, можно быть уверенными и в будущем поколении, которое скоро сменит нынешних героев, и в профессионализме тех, кто займет ответственные посты в органах власти, работая на благо страны, своего региона и его жителей.