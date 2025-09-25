25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
21:36 | 25 сентября
Три инвестиционных предложения Саратовской области размещены на федеральной платформе
18:54 | 25 сентября
После перехода от арендатора к муниципалитету городской парк ждет развитие
18:02 | 25 сентября
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области Денис Белоусов
18:00 | 25 сентября
С начала года мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 13,4 тысячи жителей области
17:30 | 25 сентября
В Балашовской районной больнице проводится магнитно-резонансная томография детям
17:12 | 25 сентября
С заботой о бойцах жители Саратовской области шьют амуницию, плетут сети, сушат яблоки и отправляют письма
16:10 | 25 сентября
С начала года жители области получили 6,9 тысячи бесплатных юридических услуг
16:04 | 25 сентября
Жители Молодежного переживают за безопасность детей, учащихся во вторую смену
15:33 | 25 сентября
Неравнодушные саратовцы продолжают отстаивать права детей на новую школу
15:31 | 25 сентября
Вячеслав Тарасов: "Губернатор прикладывает максимум усилий для решения проблем в сфере ЖКХ"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Общество
Очередная прямая линия губернатора Саратовской области Романа Бусаргина вновь подтвердила, что поддержка участников специальной военной операции по-прежнему остается одним из ключевых направлений работы регионального правительства. Ни один вопрос не проходит мимо, а обещания, данные руководством области, оперативно воплощаются в конкретные дела.


Яркий пример – создание должности заместителя министра по патриотическому воспитанию, о чем было объявлено еще в декабре прошлого года. На данный момент эту позицию занимает ветеран специальной военной операции Михаил Попов. Всего за год его деятельности мы уже видим весомые итоги – шесть тысяч детей приняли участие в патриотических сменах в летних оздоровительных лагерях региона, что вызывает глубокое уважение.

Также в Саратовской области делается все, чтобы люди, доказавшие свою преданность Отечеству в зоне СВО могли активно включиться в работу государственных структур. Благодаря инициированной главой региона программе «Наши герои» ветераны СВО получают необходимые знания и проходят стажировку в органах власти. Среди них – сотрудник саратовского филиала фонда «Защитники Отечества». Еще один ветеран Юрий Чибисов, наставником которого является губернатор, принимал участие в прямой линии. Его живой интерес и вовлеченность в диалог были очевидны каждому зрителю.

Все это говорит о том, что помощь нашим военнослужащим – абсолютный приоритет. А значит, можно быть уверенными и в будущем поколении, которое скоро сменит нынешних героев, и в профессионализме тех, кто займет ответственные посты в органах власти, работая на благо страны, своего региона и его жителей.