Неравнодушные саратовцы продолжают отстаивать права детей на новую школу

На центральные улицы областного центра продолжают выходить активисты, выступающие за строительство новой школы в поселке Молодежный Ленинского района Саратова. Неравнодушные жители были замечены у здания Саратовской областной Думы, администрации г. Саратова, исторического здания Радищевского музея.Вчера и сегодня основные лозунги участников акции звучали так: «Школе быть!», «Школа+парк=достойное будущее наших детей». Кроме того, активисты резко высказались в адрес тех, кто выступает против возведения учебного заведения: «Нет экстремистам и иноагентам! Да – школе в парке!»Напомним, что раньше инициативные граждане микрорайона Молодежный провели сбор подписей среди жителей, собрав десятки тысяч голосов в пользу открытия нового образовательного учреждения вместимостью 1100 учащихся. Это решение способно существенно облегчить ситуацию с обеспечением детей района местами в школах и организовать учебу исключительно в первую смену.Уже в ближайшее время начнется реализация проекта: губернатор Роман Бусаргин сообщил, что участок для будущей школы выбран окончательно. Теперь ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.