25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:36 | 25 сентября
Три инвестиционных предложения Саратовской области размещены на федеральной платформе
18:54 | 25 сентября
После перехода от арендатора к муниципалитету городской парк ждет развитие
18:02 | 25 сентября
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области Денис Белоусов
18:00 | 25 сентября
С начала года мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 13,4 тысячи жителей области
17:30 | 25 сентября
В Балашовской районной больнице проводится магнитно-резонансная томография детям
17:12 | 25 сентября
С заботой о бойцах жители Саратовской области шьют амуницию, плетут сети, сушат яблоки и отправляют письма
16:10 | 25 сентября
С начала года жители области получили 6,9 тысячи бесплатных юридических услуг
16:04 | 25 сентября
Жители Молодежного переживают за безопасность детей, учащихся во вторую смену
15:33 | 25 сентября
Неравнодушные саратовцы продолжают отстаивать права детей на новую школу
15:31 | 25 сентября
Вячеслав Тарасов: "Губернатор прикладывает максимум усилий для решения проблем в сфере ЖКХ"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Неравнодушные саратовцы продолжают отстаивать права детей на новую школу

Общество
Неравнодушные саратовцы продолжают отстаивать права детей на новую школу


На центральные улицы областного центра продолжают выходить активисты, выступающие за строительство новой школы в поселке Молодежный Ленинского района Саратова. Неравнодушные жители были замечены у здания Саратовской областной Думы, администрации г. Саратова, исторического здания Радищевского музея.

Вчера и сегодня основные лозунги участников акции звучали так: «Школе быть!», «Школа+парк=достойное будущее наших детей». Кроме того, активисты резко высказались в адрес тех, кто выступает против возведения учебного заведения: «Нет экстремистам и иноагентам! Да – школе в парке!»

Напомним, что раньше инициативные граждане микрорайона Молодежный провели сбор подписей среди жителей, собрав десятки тысяч голосов в пользу открытия нового образовательного учреждения вместимостью 1100 учащихся. Это решение способно существенно облегчить ситуацию с обеспечением детей района местами в школах и организовать учебу исключительно в первую смену.

Уже в ближайшее время начнется реализация проекта: губернатор Роман Бусаргин сообщил, что участок для будущей школы выбран окончательно. Теперь ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.