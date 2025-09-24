Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном

просмотров: 99

Состоялась встреча активистов микрорайона Молодежный Ленинского района Саратова с министром образования области Александром Пажитневым. Об этом нашему изданию рассказали сами женщины. Они попросили главу ведомства ускорить процесс начала строительства новой современной школы, которые местные жители ждут с нетерпением."С активными мамами нашего микрорайона Молодежный обратились к министру образования Александру Пажитневу. На личном приеме представили министру бланки с 25 тысячами подписей многодетных родителей и неравнодушных граждан, которые хотят, чтобы их дети учились с комфортом рядом с домом.Все жители района подтвердят, что учебных мест не хватает, а вторая смена не дает ребятам полноценно посещать дополнительные занятия или просто отдыхать, многие делают с детьми уроки до поздней ночи.Александр Николаевич согласился с нашими доводами и отметил, что министерство образования области будет и впредь продолжать делать все возможное, чтобы новая современная школа была построена, как можно быстрее.Он также рассказал нам, что в настоящее время уже ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.Важным моментом для нас оказалось, что недавно первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной, а значит наши дети будут учиться в комфортных условиях!", - рассказали активистки.