24 сентября 2025 СРЕДА
Новости
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
17:36 | 24 сентября
Противников строительства школы в Молодежном призвали заняться общественно полезной работой
17:34 | 24 сентября
Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном
16:21 | 24 сентября
Благодаря проекту губернатора, появилась реальная возможность улучшить дороги в Саратове
16:21 | 24 сентября
Саратовские артисты исполнили лучшие песни военных лет
15:00 | 24 сентября
Представитель Саратовской области приняла участие в окружной встрече экспертов Росмолодёжь
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном

Общество
Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном


Состоялась встреча активистов микрорайона Молодежный Ленинского района Саратова с министром образования области Александром Пажитневым. Об этом нашему изданию рассказали сами женщины. Они попросили главу ведомства ускорить процесс начала строительства новой современной школы, которые местные жители ждут с нетерпением.

"С активными мамами нашего микрорайона Молодежный обратились к министру образования Александру Пажитневу. На личном приеме  представили министру бланки с 25 тысячами подписей многодетных родителей и неравнодушных граждан, которые хотят, чтобы их дети учились с комфортом рядом с домом.

Все жители района подтвердят, что учебных мест не хватает, а вторая смена не дает ребятам полноценно посещать дополнительные занятия или просто отдыхать, многие делают с детьми уроки до поздней ночи.

Александр Николаевич согласился с нашими доводами и отметил, что  министерство образования области будет и впредь продолжать делать все возможное, чтобы новая современная школа была построена, как можно быстрее.

Он также рассказал нам, что в настоящее время уже ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Важным моментом для нас оказалось, что недавно первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной, а значит наши дети будут учиться в комфортных условиях!", - рассказали активистки.