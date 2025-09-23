Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира

просмотров: 89

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по паралимпийскому плаванию.Спортсменка ДЮСАШ «РиФ» Мира Ларионова завоевала еще одну серебряную медаль во второй соревновательный день. Она финишировала со вторым результатом на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S4.Сегодня мастер спорта России Мира Ларионова уверенно финишировала первой на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе Sm4 и стала чемпионкой мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Напомним, в первый день чемпионата Мира Ларионова завоевала серебряную медаль на дистанции 50 м брассом в классе SB3.Подготовила спортсменку тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Галина Ширшова.В соревнованиях по паралимпийскому плаванию принимают участие более 580 спортсменов, в том числе борьбу за медали ведет 51 российский спортсмен.