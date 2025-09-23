Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном

просмотров: 92

- Очень жаль, что процесс строительства такой важной социальной инфраструктуры, как новая школа, омрачён конфликтами. Однако это как раз тот случай, когда важно помнить, ради чего всё затевается! Новое современное учебное заведение разгрузит существующие переполненные школы, избавит наших детей от учебы в две смены и даст им возможность получать качественное образование в достойных условиях. Потребность города в новой школе остаётся неоспоримой, и её завершение — это ключевой вклад в будущее наших детей.Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест. Новое образовательное учреждение будет оснащено бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Школу впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей.Школа позволит решить проблему c переводом всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.Ранее с просьбой построить школу не раз обращались жители микрорайона, направившие в адрес властей десятки тысяч подписей. В ходе рассмотрения вариантов размещения образовательного учреждения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.