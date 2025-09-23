23 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
20:19 | 23 сентября
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан
20:11 | 23 сентября
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля
18:51 | 23 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира
18:00 | 23 сентября
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность
17:56 | 23 сентября
Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном
17:10 | 23 сентября
Расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение саратовских льготников больше, чем в соседних регионах
16:42 | 23 сентября
В Красноармейской больнице в режиме «нон стоп» выполняется одно из самых важных исследований в клинической практике врача — ЭКГ
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном

Общество
Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест.


- Очень жаль, что процесс строительства такой важной социальной инфраструктуры, как новая школа, омрачён конфликтами. Однако это как раз тот случай, когда важно помнить, ради чего всё затевается! Новое современное учебное заведение разгрузит существующие переполненные школы, избавит наших детей от учебы в две смены и даст им возможность получать качественное образование в достойных условиях. Потребность города в новой школе остаётся неоспоримой, и её завершение — это ключевой вклад в будущее наших детей.

Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест. Новое образовательное учреждение будет оснащено бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Школу впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей.

Школа позволит решить проблему c переводом всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.

Ранее с просьбой построить школу не раз обращались жители микрорайона, направившие в адрес властей десятки тысяч подписей. В ходе рассмотрения вариантов размещения образовательного учреждения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.