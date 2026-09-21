Выборы прошли штатно и без «сюрпризов»: эксперт из РАНХиГС подвёл итоги голосования в Саратовской области

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Заведующий кафедрой политических наук ПИУ РАНХиГС, руководитель информационной группы Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах, Иван Бирюлин:Как член общественного наблюдательного совета Общественной палаты Саратовской области дежурил в дни выборов в штабе общественного контроля за проведением выборов на территории Саратовской области. Могу уверенно сказать, что выборы в Государственную Думу РФ и в городскую Думу Саратова состоялись и прошли на высоком организационном и правовом уровне. Открытость выборного процесса обеспечивалась во многом институтом наблюдателей, сформированным Общественной палатой Саратовской области, порядка шести тысяч человек по всем районам области.Традиционно высокий уровень явки среди саратовских избирателей позволяет сделать вывод о высокой значимости выборов для населения. Ответственный подход к процедуре голосования продемонстрировали не только возрастная аудитория, но и молодежь, для которой выборы – это не просто «проставить галочку». Несмотря на наличие широкого политического спектра среди партий и кандидатов, большинство к голосованию подошло консервативно, поддержав ведущую партию страны - «Единую Россию». Парламентская оппозиция также заручилась определенной поддержкой избирателей.Подводя итог, можно отметить, что выборы прошли штатно без каких либо сюрпризов и неожиданностей.Мы видим, что традиционно «Единая Россия» лидирует. И это объяснимо. Все мы знаем вклад в развитие нашего региона Вячеслава Викторовича Володина, уроженца Саратовской области с бесценным опытом управленца. Он трудится с большой самоотдачей, с заботой и глубоким пониманием проблем наших жителей. Я считаю, что он делает всё возможное и даже больше для улучшения жизни граждан. Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Юрьевна Кузнецова имеет тесные связи с нашим регионом по социальной сфере. Глеб Яковлевич Хор, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам не раз приезжал в наш регион. Сергей Михайлович Гладков – наш местный, жители округа знают его по активной работе в Балашове.Второе место у партии КПРФ, и это тоже ожидаемо. Сильный блок, возглавляемый в Саратовской области опытным руководителем и нашей землячкой Ольгой Алимовой. Она яркий пример политика с твёрдой позицией и многолетним опытом парламентской работы.ЛДПР во главе с региональным координатором ЛДПР Дмитрием Пьяных замыкает тройку лидеров. Работает хорошо и профессионально.На четвертом месте партия «Справедливая Россия» во главе с уроженцем Саратова Вячеславом Калининым. Он человек новый, но энергичный и серьезный.