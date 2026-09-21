Для легендарного кинотеатра «Победа» разработан проект реставрации  

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Проектом, разработанным ООО «Асгард», имеющим лицензию Министерства культуры РФ, предусмотрен комплекс ремонтно-реставрационных работ. Предполагается, что в дальнейшем специалисты проведут очистку, вычинку и укрепление кирпичной кладки стен и бутового фундамента, раскроют заложенные проемы для вентиляции подвала, восстановят декоративные элементы фасадов. Планируется заменить водосточную систему. Поздние зашивки фасада из профлиста, выполненные в 2024 году для консервации объекта, предлагается демонтировать.Кровлю предлагается заменить с восстановлением исторического покрытия из листового железа на фальцевых соединениях. В интерьерах предполагается реставрация кессонированных потолков, потолочных розеток и тянутых карнизов, капителей колонн и пилястр. Также при проведении работ приведут в порядок полы типа «брекчия» (мозаичное покрытие из мраморной крошки, имитирующее природный камень), заменят инженерные системы, оборудуют доступ для маломобильных групп населения.Отметим, что здание кинотеатра построено в стиле сталинского ампира. Первоначальный проект кинотеатра разработал архитектор Виктор Калмыков, а после войны план реконструкции и достройки выполнил Эдуард Петрушко. Кинотеатр открылся 29 сентября 1955 года к 10-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь открылись три зала: «Красный» и «Синий» на втором этаже, «Зелёный» на первом. С 1990-х годов помещения сдавались в аренду различным фирмам, а также предоставлялись для выставок-продаж. В 2022 году здание было возвращено в федеральную собственность. В настоящее время оно находится в управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Сейчас в кинотеатре не только проводятся бесплатные показы отечественного кино, но и на постоянной основе организуются мероприятия, направленные на воспитание молодого поколения, сохранение нравственных и культурных ценностей.