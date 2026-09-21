21 сентября 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:35 | 21 сентября
Избирательная комиссия Саратовской области подвела предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва
14:30 | 21 сентября
Для легендарного кинотеатра «Победа» разработан проект реставрации  
13:54 | 21 сентября
«Серебряные» волонтеры из Лысогорского района поделились секретами приготовления белорусских драников
13:40 | 21 сентября
Выборы прошли штатно и без «сюрпризов»: эксперт из РАНХиГС подвёл итоги голосования в Саратовской области
12:45 | 21 сентября
Парламентские партии продолжат работу на благо избирателей
10:59 | 21 сентября
В Калининске построили тротуар вдоль оживленной трассы по просьбе жителей
06:02 | 21 сентября
В Саратовской области после обработки свыше 60 % протоколов уверенно лидируют кандидаты от Единой России
00:43 | 21 сентября
Профессор Демидов о выборах: Саратовская область показала себя зрелым субъектом
00:43 | 21 сентября
Саратовский политолог отметил высокое доверие жителей к выборам
22:49 | 20 сентября
Справедливорос не увидел нарушений на выборах
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

«Серебряные» волонтеры из Лысогорского района поделились секретами приготовления белорусских драников

Новости
«Серебряные» волонтеры из Лысогорского района поделились секретами приготовления белорусских драников

 
В Год единства народов России в социозащитных учреждениях области проходят мероприятия в самых разных форматах – от мастер-классов по изготовлению оберегов, интерактивных лекций до кулинарных поединков. Сотни жителей региона вовлечены в изучение истории и традиций народов многонациональной страны.
 
В центре социального обслуживания населения Лысогорского района состоялось очередное занятие в кулинарной студии «Есть здорОво». Площадкой для встречи стала «Учебная кухня».
 
«Серебряные» волонтеры провели увлекательный мастер-класс, посвященный приготовлению национального блюда – белорусских драников.
 
Напомним, модули «Учебная кухня» доступны сегодня во всех комплексных центрах соцобслуживания  области благодаря региональной программе «Активное долголетие» национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».
 