«Серебряные» волонтеры из Лысогорского района поделились секретами приготовления белорусских драников

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В Год единства народов России в социозащитных учреждениях области проходят мероприятия в самых разных форматах – от мастер-классов по изготовлению оберегов, интерактивных лекций до кулинарных поединков. Сотни жителей региона вовлечены в изучение истории и традиций народов многонациональной страны.В центре социального обслуживания населения Лысогорского района состоялось очередное занятие в кулинарной студии «Есть здорОво». Площадкой для встречи стала «Учебная кухня».«Серебряные» волонтеры провели увлекательный мастер-класс, посвященный приготовлению национального блюда – белорусских драников.Напомним, модули «Учебная кухня» доступны сегодня во всех комплексных центрах соцобслуживания области благодаря региональной программе «Активное долголетие» национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».