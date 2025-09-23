ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах

просмотров: 104

Мальчишки из села Кормёжка летом целыми днями пропадали на футбольном поле. Их команда – одна из сильнейших в Балаковском районе. Только вот условия для тренировок были не ахти. Однако после очередной победы ребят на одном из турниров депутат Быково-Отрогского муниципального образования и сотрудник Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Максим Шадрин выступил с инициативой построить в селе площадку для игровых видов спорта. Такие в рамках проекта «ДРОЗД» появляются в населённых пунктах Быково-Отрогского муниципального образования. Кормёжинская стала восьмой по счёту. Теперь школьники гоняют мяч по полю с современным и безопасным покрытием.- Мы с нетерпением ждали появления этой площадки, - рассказал журналистам один из лучших нападающих среди всех футбольных команд сельских школ Равиль Темиров. - Я с раннего детства занимаюсь футболом, а теперь у нас есть возможность тренироваться в таких замечательных условиях. Тут прекрасное рекортановое покрытие, хорошие ворота, сетка. Мы и раньше почти каждый день играли, а теперь будем встречаться ещё чаще.Новая площадка – место притяжения не только футболистов, но и всех жителей села, которые ведут здоровый образ жизни. Причём заниматься здесь можно не только футболом, но и волейболом, баскетболом.Не успела площадка открыться, как сюда каждый вечер после работы стали приходить мамы и папы, бабушки и дедушки - спортивная жизнь закипела.- Именно такие площадки помогают поднимать спортивный дух у подрастающего поколения, - уверена директор Кормёжинской школы, а по совместительству и учитель физкультуры Татьяна Овсяницкая. - За два последних года у нас в школе значительно выросло число побед на спортивных соревнованиях самого разного уровня. И в этом несомненно большая заслуга компании «ФосАгро», которая помогла нам отремонтировать спортзал, реконструировать санузел, раздевалки, построить душевую. Согласитесь, не у каждой сельской школы есть душевая. А развитие спорта положительно сказывается и на успеваемости, общем духовном климате в коллективе. Мы рады, что у нас есть такие друзья, как ДРОЗД и ФосАгро. Вместе мы воплощаем в жизнь мечты жителей села!А днём ранее в рамках проекта ДРОЗД в соседнем селе Маянга прошёл четвёртый по счёту спортивный фестиваль, объединивший учеников школ из Быкова Отрога, Кормёжки, Еланки, Плеханов и самой Маянги.Они соревновались в легкоатлетической эстафете, мини-футболе, преодолении полосы препятствий и перетягивании каната. Аналогичный фестиваль проводится при поддержке ДРОЗДа в селе Новая Елюзань каждой весной.- Ежегодно «ДРОЗД» проводит более 50 спортивных фестивалей. Но я с особой теплотой отношусь именно к этому событию, так как в нём принимаете участие вы, мои дорогие сельские ребята, - обратился к участникам директор «ДРОЗД-Балаково» Фуркат Амиров, открывая фестиваль. - Мы видим с каким уважением относитесь вы к спорту, как бережёте построенные для вас спортивные объекты и подаренный спортивный инвентарь. Здесь вместе с вами я чувствую себя, как дома. Спасибо, что принимаете участие в этих состязаниях. Особая благодарность учителям физкультуры за то, что вы вместе с нами развиваете спорт, в том числе в рамках нашего проекта «ДРОЗД-село», который уже объединяет 14 населённых пунктов района.Директор школы с. Маянга Жанна Джунусова рассказала, что с того момента, как учебное заведение вошло в программу «ДРОЗД-Село», спортивная жизнь в школе стала заметно более интенсивной.- Спортивные секции по футболу и волейболу стали очень популярны. Ребята играют не только между собой, но и с командами соседних сёл, к нам стали приходить заниматься спортом целыми семьями. Спасибо «ФосАгро» и «ДРОЗД-Балаково» за такую поддержку. Но нам уже хочется расширяться. Нам уже тесно в спортзале. Хотелось бы, чтобы у нас были ещё и специальные открытые площадки для игр в волейбол и баскетбол, – сказала Жанна Канапьевна.Перспективы развития проекта «ДРОЗД», а значит и его младшего брата - подпроекта «ДРОЗД-село» - на днях обсуждались в «высоких» московских кабинетах. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв встретился с председателем Координационного совета ДРОЗДа Андреем Гурьевым, который напомнил, что в основе проекта - лучшие методики Центра образования «Самбо-70»:- Я сам являюсь воспитанником этой легендарной школы, где активно занимался дзюдо и получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Не понаслышке знаю, как «Самбо-70» удалось эффективно объединить под одной крышей обще-образовательную и спортивную школы. В рамках ДРОЗДа мы также формируем для детей в регионах нашей большой страны среду, в которой обеспечивается гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, нравственное и патриотическое воспитание, - подчеркнул Андрей Гурьев.По его словам, минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о начале работы ДРОЗДа в Воронежской, Орловской, Тамбовской и Калининградской областях. Во время Всероссийского Дня поля в Волгограде аналогичное соглашение подписано с администрацией Волгоградской области. Новые перспективы – бо́льшая ответственность. Но министерство спорта РФ традиционно поддерживает инициативы ДРОЗДа, эффективность которого была отмечена на высоком государственном уровне – проект победил в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России В.В. Путина в 2023 году.- Сегодня в рамках программы ДРОЗД - ключевого социального проекта компании «ФосАгро», вложившей в её развитие более 2,5 млрд рублей - успешно работают 84 бесплатные секции по 31 виду спорта, - напомнил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. - Её воспитанниками стали более 100 тысяч юношей и девушек в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях. Это вклад в решение поставленной Президентом задачи обеспечить доступность детского и юношеского спорта. Минспорт России будет помогать ДРОЗДу распространять опыт и методики, которые доказали свою эффективность в деле воспитания здорового духовно и физически подрастающего поколения».