20 сентября 2025 СУББОТА
Новости
18:24 | 20 сентября
Казачья молодежь прошла испытания на соревнованиях «Пластунская тропа-2025»
16:04 | 20 сентября
Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района
13:10 | 20 сентября
Педагог напомнила о неудобствах второй смены, как для школьников, так и учителей
22:08 | 19 сентября
Сегодня открылся региональный форум «Казачья молодежь»
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
14:19 | 19 сентября
«Дом, ставший музеем»
13:46 | 19 сентября
В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района

Общество
Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района


В творческой мастерской «Доброцентр» комплексного центра социального обслуживания населения Советского района прошел мастер-класс по изготовлению объемной аппликации «Ежик в тумане».

Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района

Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района

Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района

Целью занятия стало создание сказочного образа ежика с помощью смешанной техники – рисования и аппликации из природных материалов.

В творческой мастерской часто работают с природными материалами – так поделки получаются еще интереснее и живее. В этот раз были использованы засушенные колоски и листья.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области ведется в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».