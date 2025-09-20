Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района

просмотров: 77

В творческой мастерской «Доброцентр» комплексного центра социального обслуживания населения Советского района прошел мастер-класс по изготовлению объемной аппликации «Ежик в тумане».Целью занятия стало создание сказочного образа ежика с помощью смешанной техники – рисования и аппликации из природных материалов.В творческой мастерской часто работают с природными материалами – так поделки получаются еще интереснее и живее. В этот раз были использованы засушенные колоски и листья.Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области ведется в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».