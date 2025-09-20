20 сентября 2025 СУББОТА
Новости
13:10 | 20 сентября
Педагог напомнила о неудобствах второй смены, как для школьников, так и учителей
22:08 | 19 сентября
Сегодня открылся региональный форум «Казачья молодежь»
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
14:19 | 19 сентября
«Дом, ставший музеем»
13:46 | 19 сентября
В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства
12:39 | 19 сентября
В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе
12:11 | 19 сентября
На первом в этом учебном году «цифровом» уроке школьники научатся распознавать дипфейки
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Педагог напомнила о неудобствах второй смены, как для школьников, так и учителей

Общество
Школьники, обучающиеся во вторую смену, быстрее устают и хуже усваивают материал. Об этом рассказала учитель английского языка, методист Лариса Гамидова, исходя из собственного педагогического опыта. При этом было отмечено, что только строительство новой школы сможет решить эту насущную для жителей Ленинского района проблему.



- Учеба во вторую смену — это серьёзная проблема. Дети вынуждены проводить большую часть дня в ожидании занятий, а домой возвращаются уже вечером. У них остаётся меньше времени на отдых, занятия спортом, дополнительное образование и общение с семьёй. Родителям тоже приходится перестраивать свой график, подстраиваясь под вторую смену, что вызывает немало неудобств. Мы, учителя, видим, что ребята быстрее устают и хуже усваивают материал.

Сегодня школы в Ленинском районе действительно переполнены. В некоторых классах учатся больше 30 человек, и это значительно усложняет образовательный процесс. Учителю приходится уделять меньше внимания каждому ребёнку, а ведь у всех разные способности и темп усвоения материала. Перегруженность классов влияет и на дисциплину, и на качество знаний. Мы понимаем, что район активно развивается, число семей растёт и существующих школ уже недостаточно. Появление новой школы позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать нормальные условия для обучения детей.

Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Новое образовательное учреждение впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей.

Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.

В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей местных жителей с требованием построить новую школу. В ходе рассмотрения вариантов размещения образовательного учреждения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.