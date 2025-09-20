Педагог напомнила о неудобствах второй смены, как для школьников, так и учителей
Школьники, обучающиеся во вторую смену, быстрее устают и хуже усваивают материал. Об этом рассказала учитель английского языка, методист Лариса Гамидова, исходя из собственного педагогического опыта. При этом было отмечено, что только строительство новой школы сможет решить эту насущную для жителей Ленинского района проблему.
- Учеба во вторую смену — это серьёзная проблема. Дети вынуждены проводить большую часть дня в ожидании занятий, а домой возвращаются уже вечером. У них остаётся меньше времени на отдых, занятия спортом, дополнительное образование и общение с семьёй. Родителям тоже приходится перестраивать свой график, подстраиваясь под вторую смену, что вызывает немало неудобств. Мы, учителя, видим, что ребята быстрее устают и хуже усваивают материал.
Сегодня школы в Ленинском районе действительно переполнены. В некоторых классах учатся больше 30 человек, и это значительно усложняет образовательный процесс. Учителю приходится уделять меньше внимания каждому ребёнку, а ведь у всех разные способности и темп усвоения материала. Перегруженность классов влияет и на дисциплину, и на качество знаний. Мы понимаем, что район активно развивается, число семей растёт и существующих школ уже недостаточно. Появление новой школы позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать нормальные условия для обучения детей.
Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Новое образовательное учреждение впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей.
Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.
В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей местных жителей с требованием построить новую школу. В ходе рассмотрения вариантов размещения образовательного учреждения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.
- Учеба во вторую смену — это серьёзная проблема. Дети вынуждены проводить большую часть дня в ожидании занятий, а домой возвращаются уже вечером. У них остаётся меньше времени на отдых, занятия спортом, дополнительное образование и общение с семьёй. Родителям тоже приходится перестраивать свой график, подстраиваясь под вторую смену, что вызывает немало неудобств. Мы, учителя, видим, что ребята быстрее устают и хуже усваивают материал.
Сегодня школы в Ленинском районе действительно переполнены. В некоторых классах учатся больше 30 человек, и это значительно усложняет образовательный процесс. Учителю приходится уделять меньше внимания каждому ребёнку, а ведь у всех разные способности и темп усвоения материала. Перегруженность классов влияет и на дисциплину, и на качество знаний. Мы понимаем, что район активно развивается, число семей растёт и существующих школ уже недостаточно. Появление новой школы позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать нормальные условия для обучения детей.
Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Новое образовательное учреждение впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей.
Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.
В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей местных жителей с требованием построить новую школу. В ходе рассмотрения вариантов размещения образовательного учреждения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.