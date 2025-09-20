Педагог напомнила о неудобствах второй смены, как для школьников, так и учителей

просмотров: 63

- Учеба во вторую смену — это серьёзная проблема. Дети вынуждены проводить большую часть дня в ожидании занятий, а домой возвращаются уже вечером. У них остаётся меньше времени на отдых, занятия спортом, дополнительное образование и общение с семьёй. Родителям тоже приходится перестраивать свой график, подстраиваясь под вторую смену, что вызывает немало неудобств. Мы, учителя, видим, что ребята быстрее устают и хуже усваивают материал.Сегодня школы в Ленинском районе действительно переполнены. В некоторых классах учатся больше 30 человек, и это значительно усложняет образовательный процесс. Учителю приходится уделять меньше внимания каждому ребёнку, а ведь у всех разные способности и темп усвоения материала. Перегруженность классов влияет и на дисциплину, и на качество знаний. Мы понимаем, что район активно развивается, число семей растёт и существующих школ уже недостаточно. Появление новой школы позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать нормальные условия для обучения детей.Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Новое образовательное учреждение впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей.Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей местных жителей с требованием построить новую школу. В ходе рассмотрения вариантов размещения образовательного учреждения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.