Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы

В Торгово-промышленной палате Саратовской области состоялась встреча с ветеранами строительной отрасли. В рамках мероприятия прошла презентация проекта новой школы на 1100 мест в Ленинском районе. Рядом с учебным заведением появится бассейн и спортивная площадка.Присутствующий на мероприятии ветеран строительной отрасли Николай Кузьмин, подчеркнул, что необходимость возведения школы назрела еще в советские годы, когда микрорайон активно застраивался. Социальная инфраструктура тогда возводилась силами завода приемно-усилительных ламп (позднее "Рефлектор"). На предприятии в те годы трудилось более 15 тысяч человек, 75 % из них - женщины. На балансе у завода только дошкольных учреждений было 11. Построен был силами завода и Дворец пионеров.К Кузьмину, как к руководителю предприятия, неоднократно обращались местные жители с просьбой возвести школу."Когда мы начали застройку жилищного фонда встал вопрос о том, как детей водить в школу 75-ю. Она, итак, была загружена. И Проспект строителей был абсолютно загружен тогда. Водить детей через дорогу - это было очень опасно. С 87-го года начались у нас сплошные приемы жителей по вопросу строительства школы. И я, откровенно говоря, в то время ее построить обещал. Ведь вопрос стоял очень остро. И обещание я, к сожалению, не выполнил. Вы знаете, в 91 году произошли события, после которых предприятия были не в состоянии заниматься строительством объектов соцсферы. И данный вопрос завис. Поэтому, я очень рад, что на территории п. Молодежный школа наконец-то появится", - поделился Николай Кузьмин.Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива была поддержана большинством жителей.Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в данном микрорайоне на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.С просьбой строительства школы ранее обращались местные жители. В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей с требованием ее построить. В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.