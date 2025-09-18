Юрист разъяснила законность подготовительных работ перед строительством школы в Молодёжном
Член Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России – юрист Алина Янкина – считает, что подготовительные работы к возведению новой школы могут проводиться до получения разрешения на строительство объекта.
«В 2020 году в Градостроительный кодекс РФ была добавлена норма о том, что до выдачи разрешения на строительство объекта федерального, регионального или местного значения могут выполняться подготовительные работы. В том же году Правительство Российской Федерации утвердило перечень работ, которые можно выполнять до получения разрешения на строительство, и в тот период, когда проектная документация направлена на экспертизу. К ним можно отнести работы по освобождению земельного участка, снос объектов, огораживание строительной площадки, геодезические изыскания и другие. В 2022 году перечень был расширен.
По данным открытых источников земельный участок, на котором планируется строительство школы на 1100 мест в Ленинском районе Саратова, является муниципальной собственностью. По договору безвозмездного пользования Комитет по управлению имуществом города Саратова передал его Управлению капитального строительства, которое объявило конкурс на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Кроме того, по действующим Правилам землепользования и застройки рассматриваемая территория относится к многофункциональной общественно-деловой зоне. Это значит, что там возможно размещение объектов капитального строительства, предназначенных для образования и занятий спортом».
Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном с большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива была поддержана большинством жителей.
Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в данном микрорайоне на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.
С просьбой строительства школы ранее обращались местные жители. В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей с требованием ее построить. В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.
