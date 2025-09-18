Международный конкурс скрипачей Третьякова выходит в онлайн-формат на Leo Classics

просмотров: 95

В Красноярске 20 сентября стартует IV Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова, одно из наиболее заметных событий в мире академической музыки. Все его этапы будут транслироваться на видеоплатформе Leo Classics, где зрители смогут наблюдать за выступлениями как в прямом эфире, так и в записи. Торжественное открытие состоится в 19:00, а завершится конкурс 1 октября — в Международный день музыки, когда пройдут церемония награждения и гала-концерт лауреатов.В этом году участие в конкурсе примут 24 скрипача из пяти стран: России, Великобритании, Китая, Нидерландов и Японии. Самому юному участнику — 17 лет, старшему — 31. Все они прошли строгий отбор по результатам предварительного заочного прослушивания и получили право выступить на одной из самых престижных музыкальных сцен страны.Программа конкурса включает четыре тура: сольное выступление, игру с концертмейстером, а также исполнение с камерным и симфоническим оркестрами. Призовой фонд превышает 5 миллионов рублей, что делает конкурс не только творческим испытанием, но и серьезной профессиональной возможностью для молодых музыкантов.Онлайн-трансляции на платформе Leo Classics обеспечат глобальный охват и позволят зрителям со всего мира в реальном времени следить за выступлениями участников. Таким образом, проект объединит профессионалов, любителей классической музыки и широкий круг слушателей, делая конкурс скрипачей Виктора Третьякова международным событием не только по составу участников, но и по масштабу аудитории.